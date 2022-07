Stray: Work Jacket & Helmet – Comment entrer dans l’usine

Dans Errer vous avez les pattes pleines pour retourner vers le monde extérieur. Bien que la plupart des lieux des aventures félines soient construits de manière plutôt tubulaire, les deux chapitres Les bidonvilles tel que centre-ville vous offrir un monde de jeu légèrement plus grand que vous pouvez explorer librement.

Cependant, comme il n’est pas toujours immédiatement évident de savoir quel coin est le suivant, nous allons vous donner un peu d’aide. Dans ce qui suit, nous expliquons où vous veste et casque trouve pour entrer dans l’usine.

Voici comment vous résolvez la mission Clémentine

Si vous suivez l’intrigue de « Stray », vous devez inévitablement voir le robot clémentine trouver et voler une batterie très spéciale. Cependant, cela est bien gardé dans l’usine de Cyberpoint City. Mais comment y entrer ?

Les instructions sur la meilleure façon de procéder sont assez rares. Il est important que vous examiniez de près le monde du jeu et que vous parliez aux nombreux résidents.

Mais si vous ne pouvez pas aller plus loin à ce stade et ne trouvez pas de point de départ, vous n’avez pas à désespérer. C’est ainsi que vous obtenez veste de travail et casque.

Comment puis-je obtenir une veste de travail et un casque de travail ?

Ci-dessous, nous énumérons le moyen direct d’obtenir ces deux éléments:

Trouver une cassette

Manquer de station de métro sortie et direction centre-ville . Se plie au grand robot hologramme droit. Vous devriez voir une maison avec de nombreux appartements devant vous.

sortie et direction . Se plie au grand droit. Vous devriez voir une maison avec de nombreux appartements devant vous. Au bas de l’entrée, des robots vous demandent une faveur. Celui-ci est composé de tous trois caméras à détruire dans ce domaine.

à détruire dans ce domaine. Montez donc les escaliers jusqu’au premier étage puis sautez sur la balustrade. De là, vous pouvez détruire deux des trois caméras en sautant simplement dessus. La troisième caméra est sur le mur extérieur au premier étage. Sautez sur le plateau puis sur la caméra.

Maintenant tu cours vers les robots adolescents pour faire ça cassette recevoir en récompense.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

voler la veste de travail

Avec le cassette tu cours vers ça magasin de vêtements au grand hologramme.

tu cours vers ça au grand hologramme. Allez au fond du magasin et mettez la cassette que vous avez dans le magnétophone . Vous attirez le commerçant avec la musique forte.

. Vous attirez le commerçant avec la musique forte. Maintenant, vous pouvez courir dans la boutique et voler la veste de travail rouge à rayures blanches que porte l’un des mannequins.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

trouver des clémentines

Pour que vous puissiez progresser à ce stade, vous devez d’abord trouver Clémentine. Elle se cache dans la grande maison avec de nombreux appartements. Montez au dernier étage et cherchez l’appartement où les fenêtres et la porte sont fermées par des planches. Vous entrez dans l’appartement par un petit espace dans la fenêtre.

As-tu trouvé Clémentine, tu en recevras un d’elle message de contact .

. Nous sommes censés voir son contact maintenant. Il porte un blouson aviateur et une chaîne en or.

voler un casque

Depuis que vous avez trouvé Clémentine, vous pouvez enfin accéder au casque. Le magasin qui en a un est juste à côté de l’hologramme. Devant celui-ci se trouve maintenant un robot censé agrandir le magasin. Dans la vitrine, vous pouvez déjà voir le casque du travailleur requis.

Cependant, une conversation avec le travailleur, qui porte un gilet de signalisation jaune, fait comprendre qu’il ne peut pas commencer sa tâche.

La raison en est que son collègue, Stuplachée , n’est pas présent pour l’aider. Tant que la boutique n’est pas approvisionnée, vous n’êtes pas autorisé à y entrer.

, n’est pas présent pour l’aider. Tant que la boutique n’est pas approvisionnée, vous n’êtes pas autorisé à y entrer. Nous obtenons de Oskoor mais le précieux conseil que son collègue traîne probablement à nouveau au bar.

mais le précieux conseil que son collègue traîne probablement à nouveau au bar. Le chemin vous mène en diagonale jusqu’au bar éclairé en rouge, où vous apprendrez qu’Oskoor était ivre dans le chambre à l’arrière situé.

situé. Et bien sûr, c’est là que vous trouverez le robot complètement ivre et visiblement endormi. Cependant, vous ne le réveillerez pas si facilement.

Montez donc sur l’échelle et sautez sur l’étagère à partir de là. Maintenant, renversez la caisse avec les bouteilles pour réveiller l’ivrogne.

Terminé, Oskoor titube maintenant maladroitement vers son collègue.

Ensuite, sautez dans la boîte devant les deux ouvriers. Oskoor les transportera dans le magasin peu de temps après. Alors saute hors de la boîte vole le casque dans la vitrine puis disparaissez par la grille sur votre gauche.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Trouver un contact et entrer dans l’usine

Retournez au magasin où vous avez volé la veste et prenez l’étroite ruelle à gauche.

Au bout de cette allée se dresse un robot vêtu d’un blouson aviateur et d’une chaîne en or, lisant un journal. Parlez-lui et montrez-lui message de contact .

. blazer vous demande maintenant de lui en donner un veste de travail et un casque pour qu’il puisse vous faire entrer clandestinement dans l’usine. Va lui les deux articles.

vous demande maintenant de lui en donner un pour qu’il puisse vous faire entrer clandestinement dans l’usine. Va lui les deux articles. Une fois qu’il s’est déplacé, vous vous cachez dans la boîte devant le robot.

Blazer porte maintenant la caisse jusqu’à la grande porte de l’usine et après une courte conversation avec l’employé, il est laissé entrer.

Une fois à l’intérieur, sautez hors de la boîte et partez à la recherche de la batterie pour démarrer le métro.