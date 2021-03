‘Obi-Wan Kenobi’: Disney + annonce la distribution complète de la nouvelle série ‘Star Wars’ avec Ewan McGregor et Hayden Christensen

On commence déjà à remarquer que Disney + accélère le rythme et la série mettant en vedette l’un des maîtres Jedi les plus importants de ‘Star Wars’, Obi-Wan Kenobi, est sur le point de démarrer la production, comme Ewan McGregor l’avait conseillé il y a un peu plus de six mois, confirmant que le projet était toujours en cours.

Et le garçon est-ce à Disney + a annoncé le casting complet de «Star Wars: Obi-Wan Kenobi», la série d’événements qui récupère non seulement Kenobi de McGregor mais aussi Anakin Skywalker / Dark Vader de Hayden Christensen lui-même. C’était les prénoms que nous connaissions, avec Indira Varma.

Aidez-moi Obi-Wan

Le casting est complété par Moïse Ingram, Joel Edgerton (Owen Lars), Bonnie pieds (Beru Lars), Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. En regardant le casting annoncé, il semble qu’au-delà de Kenobi, Skywalker / Vader et les Lars nous n’aurons pas de réapparitions de personnages déjà établis dans d’autres films ou séries de la franchise.

La production commence bientôt sur Obi-Wan Kenobi, une série d’événements spéciaux à venir #DisneyPlus. pic.twitter.com/GH3JBZxZDh – Disney + (@disneyplus) 29 mars 2021

En ce qui concerne les détails de l’histoire, ceux-ci sont gardés secrets. Oui, nous savons que l’action se situe une dizaine d’années plus tard de «Episode III: Revenge of the Sith» et qu’ils feraient face aux conséquences de ce saut consommé vers le côté obscur du disciple de Kenobi.

Avec Joby Harold au scénario et Deborah Chow à la mise en scène, la série débuterait sa production ce même mois d’avril. Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et Joby Harold sont les producteurs exécutifs.