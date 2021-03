Le méga-événement de Xiaomi, jour 1: tout ce que le géant chinois a présenté

Si vous avez été en retard à la méga-présentation de Xiaomi, nous résumons ici toutes les actualités d’un seul coup … C’est ainsi que la famille Mi 11 grandit!

Ce n’est pas l’événement le plus normal auquel nous ayons assisté ces derniers temps, et c’est que Xiaomi a déjà anticipé un carrousel de produits hier qu’ils n’ont même pas pu présenter intégralement après cinq heures (vous avez bien lu, cinq heures de présentation!) Quoi demain, ils continueront avec beaucoup plus et sûrement mieux, en commençant par un Mi MIX nouvelle génération que nous attendons depuis de nombreux mois, et que vous devriez sortir des lentilles liquides pour votre système photographique.

Bientôt nous sortirons des doutes alors ne déconnecte pas demain non plus, mais pour ceux d’entre vous qui ont été en retard, nous ne voulions pas vous donner du mal à manger les presque cinq heures du diffusion que Xiaomi a posté sur YouTube, résumons donc tout ce que le géant haidien nous a présenté cet après-midi pour compléter une famille Mi 11 déjà prolifique développant également son écosystème.

Dans tous les cas, au cas où quelqu’un aurait le temps et le voudrait récupérer l’événement de première main avec toutes les nouvelles présentées par Xiaomi, ici nous vous laissons également la vidéo de présentation complète ce qui n’est pas vraiment si complet, car le géant chinois n’a pas eu le temps de nous montrer tout ce qu’il avait préparé:

Ils ont eux-mêmes annoncé que demain, 30 mars, reprendra le commandement des opérations auprès de Haidian, pour un «Jour 2» encore plus chargé de nouveaux produits que nous vous apprendrons, comme toujours et de première main, d’45Secondes.fr avec tous ses détails.

Méga-présentation de Xiaomi, jour 1: tout ce que vous devez savoir

Xiaomi Mi 11 Ultra

Le meilleur mobile de l’histoire de Xiaomi est déjà une réalité, sans fanfare ni technologies futures que nous verrons dans le Mi MIX, mais avec le meilleur matériel que l’on puisse obtenir actuellement sur le marché, en plus d’un appareil photo gigantesque et superlatif module en termes de performances, il dispose même d’un mini-écran aux multiples fonctionnalités.

Xiaomi Mi 11 Ultra: toutes les spécifications et fonctionnalités du Xiaomi le plus puissant

Xiaomi Mi 11 Pro

Un pas de plus sur le Xiaomi Mi 11 que nous avons rencontré il y a quelques semaines, mais plus sobre dans son cas que l’option Ultra pas d’écrans secondaires. C’est peut-être le modèle Xiaomi le plus compensé que vous puissiez acheter si vous voulez un haut de gamme avec la meilleure photographie au meilleur prix.

Xiaomi Mi 11 Pro: fiche technique et spécifications complètes

Xiaomi Mi 11i

Sûrement l’option la plus étrange et la plus inattendue de toute la famille Mi 11, car dans son cas, l’idée est de réduire les coûts par rapport au Mi 11 et d’offrir un écran plat que beaucoup veulent, mais en conservant le chipset et les caméras principales.

Ce sera une excellente option, évidemment de niche, mais il y a des gens qui détestent les écrans incurvés et c’est bien qu’ils aient la possibilité d’acquérir un terminal performant comme celui-ci.

Nouveau Xiaomi Mi 11i: fiche technique et caractéristiques complètes

Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G

Nous nous attendions à cela, peut-être ne différenciant pas un modèle 4G LTE et un autre 5G, mais il était logique que Xiaomi lance un Mi 11 Lite car ces modèles qui baissent les prix et bénéficient d’un produit phare sont généralement vendus comme des churros authentiques sur le marché mondial. Ses fonctionnalités sont beaucoup plus compensées, ses prix sont plus attractifs, et pour un utilisateur moyen, il sera sans aucun doute la possibilité de choisir parmi toute la famille Mi 11.

Nouveau Xiaomi Mi 11 Lite: fiche technique et caractéristiques complètes

Xiaomi Mi Band 6

Aucune surprise n’était donc non plus attendue, puisque le Mi Band est sûrement le bracelet de quantification physique le plus vendu de l’histoire du vêtements.

Des prix abordables, une compatibilité universelle et des possibilités avancées sont à blâmer, avec une étape de plus cette fois dans la personnalisation, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur et plus de 30 entraînements disponibles, avec détection automatique des pratiques sportives et bien plus encore.

Il inclut même la surveillance de l’oxygène dans le sang avec le capteur cardiaque, et il peut analyser le sommeil en utilisant ces données de notre respiration pour être encore plus précis.

Le Xiaomi Mi Band 6 est officiel: fiche technique et caractéristiques

le ‘encore une chose’ de Xiaomi, sa propre conception AirPower est une réalité

En effet, Xiaomi a également présenté accessoires pour votre nouvelle batterie à oxygène anode en silicium, en commençant par de nouvelles bases de chargement sans fil de -yeux aux données- à 80 W de puissance recharge sans câbles.

Dans tous les cas, le produit cargo le plus intéressant est sa façon de réaliser l’AirPower qu’Apple n’a jamais sorti, et c’est que Xiaomi a osé avec une base de chargement sans fil multi-appareils jusqu’à 60 W, capable de recharger sans fil jusqu’à 3 appareils simultanément avec des puissances de 20W chacun.

La magie qu’ils font 19 bobines installées à l’intérieur, comme vous le verrez sur l’image, capable de détection automatique des appareils dans différentes positions pour les recharger à partir de la bobine appropriée, en sélectionnant également la puissance compatible la plus élevée possible … Et tout cela automatiquement!

Il en coûte 599 yuans en Chine, quelque chose comme environ 80 euros pour changer, et nous espérons certainement que dans votre cas, ils l’amèneront en Europe le plus rapidement possible.

Demain il y en aura plus, alors ne vous déconnectez pas trop car plus de courbes arrivent et le Xiaomi Mi MIX peint la mer du bien … Arrivera-t-il en Europe ou nous laissera-t-il le miel sur les lèvres?

Rubriques connexes: MIUI, téléphones, téléphones chinois, Xiaomi, Xiaomi Mi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂