La Silicon Valley change ses avantages sociaux avec le télétravail: du tennis de table au bureau au soutien psychologique à domicile

Les avantages de l’emploi offerts par la grande technologie ont toujours donné beaucoup à dire. Haute cuisine au bureau, salle de sport au rez-de-chaussée ou tables de ping-pong et jeux vidéo à côté de la salle de réunionEntre autres, c’était la façon dont Facebook, Google ou Apple devaient dire au monde qu’en plus de diriger l’univers numérique, quiconque allait travailler pour eux allait passer un bon moment.

Cependant, ces avantages ont été totalement compromis par la pandémie et le transfert massif vers le travail à distance. Pour cette raison, de nombreuses entreprises de la Silicon Valley ont échangé le tennis de table et le spinning au bureau contre d’autres avantages visant à améliorer leur bien-être à la maison, comme les services psychologiques gratuits, la garde d’enfants aux frais de l’entreprise ou le conseil en conception d’espaces de travail à domicile.

Selon le Wall Street Journal, parmi les entreprises qui ont commencé à offrir ces avantages à leurs employés se trouve Facebook, qui a déjà annoncé son intention qu’une bonne partie de son personnel continue à travailler à distance lorsque la pandémie prendra fin. Ceux de Mark Zuckerberg offrent à leurs employés des services de garde d’enfants gratuits et des conseils sur la conception de leur propre bureau à domicile.

Dans la même ligne agit Google, qui a donné 1000 € de plus à ses employés pour qu’ils puissent créer leur propre bureau à domicile et il a favorisé le développement de cours de méditation virtuelle et de soutien psychologique à distance, selon la chaîne de télévision CNN.

La santé mentale est précisément l’un des avantages que les entreprises technologiques mettent le plus en avant. Modern Health, une société de services de psychologie de San Francisco qui a développé une application de thérapie à distance, a expliqué au San Francisco Chronicle que les demandes pour votre logiciel ont explosé depuis le début de la pandémie. Ses clients incluent notamment Pixar, Electronics Arts ou GitLab.

Les prestations de garde d’enfants sont également l’une des plus répandues parmi les grandes technologies. Donc, Pinterest a récemment commencé à les offrir et Salesforce a déclaré qu’il commencerait à le faire d’ici la fin de 2021.

Certaines entreprises ont également commencé à imposer jours de congé obligatoire pour vos télétravailleurs, c’est-à-dire qu’ils ont prolongé leurs vacances. Parmi ces entreprises, certaines ont décrété jusqu’à une semaine complète par trimestre, et d’autres deux ou trois jours tous les trois mois.

Retour au bureau

Ces avantages qui offrent désormais la grande technologie de manière circonstancielle devront s’adapter au monde du travail qui viendra avec le retour à la normalité que le travail à distance sera déjà une réalité largement étendue et coexistera régulièrement avec le face-à-face.

Et, malgré le fait que plusieurs entreprises technologiques aient déjà exprimé leur intention d’offrir à leurs employés la possibilité de télétravailler en permanence, la vérité est que nombre d’entre elles se retrouveront dans un modèle hybride avec des employés de bureau et à distance. Pour ce que le coût de ces avantages sociaux pour les caisses des entreprises pourrait doubler et, en plus, créer des disparités entre les avantages dont l’un et l’autre bénéficient.

De cette façon, les entreprises devront choisir de conserver tous les avantages, à la fois ceux du bureau et à distance, et dépenser plus de ressources financières dans cette section, o évaluer lesquels de ces avantages vous souhaitez conserver et lesquels retirer en fonction de leurs coûts et de leur efficacité.