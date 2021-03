Le puzzle 3D sous-marin Lumote prend le contrôle de la mer profonde

Cela a fonctionné dans Super Mario Odyssey, alors pourquoi ça ne marche pas pour Lumote? Le dernier titre de l’éditeur Wired Productions sonne comme s’il emprunte quelque peu au célèbre plombier de Nintendo en vous permettant de prendre le contrôle et de contrôler les habitants des eaux profondes afin de résoudre des énigmes. Vous profiterez directement des capacités de chaque personnage sous-marin, ce qui ressemble au rôle de Cappy. Sinon, Lumote est son propre truc et arrive sur PS4 plus tard dans l’année. Consultez la bande-annonce ci-dessus pour plus de contexte.

Un seul environnement ouvert accueillera plus de 50 puzzles, avec une progression fermée par des tours qui doivent être complétées avant que la prochaine série de casse-tête ne se déverrouille. On dit que tous comportent «une conception de niveau intelligente et logique [that] faciliter les joueurs tout en augmentant la complexité avec chaque Mote que vous rencontrez « . En tant que Lumote, votre quête déroutante pour trouver la Mastermote » vous emmènera dans un voyage majestueux de paysage sonore électronique « .