NVIDIA lance CMP, une carte graphique sans graphique qui ne sert qu’à miner les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies vivent un véritable âge d’or, et le bitcoin et d’autres battent des records de tous les temps et atteignent des valeurs incroyables qui ont un effet secondaire inévitable: tout le monde veut miner des crypto-monnaies et «fabriquer» de l’argent.

Cela a fait des puissants graphiques RTX 3000 de Nvidia un produit précieux pour ces processus, et en fait, la demande a longtemps été spectaculaire non seulement par les joueurs, mais aussi par les mineurs qui tirent beaucoup de jus de ces cartes. Pour éviter cela, l’entreprise a sorti un produit très spécial de sa manche: il s’appelle Nvidia CMP HX, et c’est une famille de graphiques qui ne permettent pas de jouer: il est conçu pour miner des crypto-monnaies.

L’idée de Nvidia est simple: les mineurs ne veulent pas que les graphismes jouent avec, alors pourquoi ne pas créer un produit spécialement pour eux? C’est Nvidia CMP (processeur de minage Cruptocurrency), qui profite essentiellement de l’architecture et des fonctionnalités de la GeForce RTX, mais sans tous les éléments qui les guident vers le jeu.

Nvidia CMP ne prend pas en charge les graphiques: n’a pas de sortie vidéo, par exemple, quelque chose qui, comme le souligne Nvidia, améliore la réfrigération et permet de « superposer » de plus en plus ces cartes. De plus, ils se démarquent, dans ces processeurs fonctionne avec des fréquences et des tensions plus basses, ce qui améliore l’efficacité et réduit la consommation pendant l’exploitation minière.

Les nouvelles Nvidia CMP HX, qui est le nom complet de la famille, ils ont plusieurs versions avec des fonctionnalités différentes qui affectent principalement leur taux de minage – mesuré en taux de hachage Ethereum, une référence traditionnelle déjà chez les mineurs de cette crypto-monnaie – et leur consommation.

Chez Nvidia, ils proposent actuellement quatre versions avec des puissances différentes allant de 26 MH / s du Nvidia CMP 30HX jusqu’à 86 MH / s pour le CMP 90X. Ce dernier consomme bien plus pour offrir cette puissance, bien sûr.

Quelle est la puissance de ces cartes minières? Pour définir une référence, Les GeForce RTX 3090 tournent autour de 100-130 MH / sBien que le chiffre exact dépende du modèle, de l’algorithme utilisé et, bien sûr, de la fréquence de travail du GPU de ces graphiques ou de leurs systèmes de mémoire, qui permettent d’optimiser ces performances.

Le lancement de ces processeurs ou systèmes d’extraction de crypto-monnaie se produit précisément avec l’idée de empêcher les mineurs de chasser les mêmes cartes graphiques que les joueurs tentent d’obtenir, et cela devrait contribuer à atténuer progressivement le problème des pénuries de graphiques.

Le Lancement imminent de la GeForce RTX 3060 le 25 février Ce sera un bon moyen de vérifier l’effet de cette décision de Nvidia, qui parvient bien sûr à proposer une solution très intéressante qui pourrait aussi finir par lui donner une nouvelle niche de marché importante si les crypto-monnaies continuent de générer l’intérêt croissant que nous constatons .

Pour le moment pas de prix pour ces cartes minières, qui apparaîtra au premier et au deuxième trimestre de 2021. Il reste maintenant à voir si le Nvidia CMP HX atteint son objectif et le précise, comme le dit Nvidia

