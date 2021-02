Next-Gen The Sinking City sera lancé le 19 février sur PS5

Mettre à jour: Comme prévu, Frogwares a officiellement confirmé que The Sinking City sera lancé dans le monde entier sur PlayStation 5 à partir du 19 février. Il n’y aura malheureusement pas de mise à niveau de nouvelle génération en raison de problèmes juridiques en cours, mais le développeur ukrainien a «remercié» les fans pour leur compréhension.

Histoire originale: Une version nouvelle génération du bac à sable Lovecraftien inspiré de Cthulhu du développeur ukrainien Frogwares, The Sinking City, est apparue sur le PS Store de Nouvelle-Zélande et est disponible à l’achat dès maintenant. Le jeu a été impliqué dans une bataille juridique, qui a abouti à la suppression de la version PS4 de la vitrine de Sony, mais il semble que le développeur auto-édite ce port PlayStation 5.

Selon la description, la version fonctionnera en 4K à 60 images par seconde sur la nouvelle plate-forme PlayStation, et elle offrira une fidélité graphique améliorée, des temps de chargement plus rapides et la prise en charge de DualSense. Il existe également une version Deluxe disponible, qui comprend diverses quêtes et contenus supplémentaires, et des réductions pour les membres PlayStation Plus.

Bien qu’une mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 serait bien, cela n’est pas mentionné, et étant donné les batailles juridiques qui se sont déroulées autour de cette version – eh bien, nous ne parierions pas sur une seule. Nous allons tout de même vérifier avec Frogwares, car cette version du détective du monde ouvert-’em-up n’est techniquement pas encore officiellement annoncée – même si elle est disponible à l’achat dès maintenant.