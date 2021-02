Les affiches de personnages de Mortal Kombat révélées, la bande-annonce arrive ce jeudi

Bien que de nombreux films aient été retardés en raison de la pandémie et du verrouillage qui en a résulté, aucun d’entre eux n’est aussi attendu que le Combat mortel redémarrage en direct. Depuis longtemps maintenant, nous avons la date de sortie du film, soit le 16 avril et bien que nous apprécions les brefs teasers et le synopsis officiel du film, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une bande-annonce à part entière. Et heureusement, après avoir tease la même chose pendant des mois, Warner Bros a non seulement laissé tomber neuf affiches de mouvement kickass qui incluent un premier regard sur Sub-Zero et Kano, mais ils ont également révélé quand HBO Max va faire ses débuts dans le très attendu. Combat mortel bande annonce.

Jusqu’à présent, tous les teasers de Mortal Kombat n’ont présenté qu’un regard incomplet sur Sub-Zero de Joe Taslim dans Combat mortel mais Warner Bros.coche toutes les cases pour amplifier l’excitation pour la bande-annonce à venir alors que la dernière affiche présente le supervillain (ou héros?) dans toute sa gloire.

Alors que nous essayions de comprendre à quel point Sub-Zero était vraiment incroyable, un autre régal a été déployé pour Combat mortel fans – une affiche de mouvement glorieuse qui représente le mercenaire voyou, Kano (Josh Lawson), avec son œil laser cybernétique rouge brillant emblématique qui semble déjà capable de tirer ces puissants explosions optiques des jeux vidéo!

Josh Lawson est Kano. #MortalKombatMovie bande-annonce jeudi à 9h PT. pic.twitter.com/C9DSFBtQYe – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

Si, par hasard, l’affiche a détourné votre attention de sa légende, alors voici la grande révélation – la bande-annonce tant attendue de Combat mortel est prêt à être publié demain, c’est-à-dire jeudi à 9 h HP.

Nous connaissons déjà le scénario de base du redémarrage qui se concentrera sur le personnage original de Cole Young (Lewis Tan), un ancien combattant de MMA, créé uniquement pour le film. Selon le synopsis officiel du film, des circonstances désastreuses pousseront Cole à embrasser son héritage s’il envisage d’avoir une chance de se battre contre ceux qui le chassent.

Tadanobu Asano est Raiden. #MortalKombatMovie remorque demain à 9h PT. pic.twitter.com/KVp7h5Grfh – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

« Dans Mortal Kombat, le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole est né avec « , lit-on dans le synopsis officiel de Combat mortel.

Ludi Lin est Liu Kang. #MortalKombatMovie remorque demain à 9h PT. pic.twitter.com/C1rFsgnsyg – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

« Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, comme il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer son arcane – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille , mais arrêter Outworld une fois pour toutes? » il ajoute encore.

Jessica McNamee est Sonya Blade. #MortalKombatMovie remorque demain à 9h PT. pic.twitter.com/esN6nGMwme – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

En dehors de Taslim, Lawson et Tan Combat mortel comprendra également Ludi Lin comme Liu Kang, Tadanobu Asano comme Raiden, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Sisi Stringer comme Mileena, Elissa Cadwell comme Nitara, Mehcad Brooks comme Jax, Chin Han comme Shang Tsung, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Max Huang comme Kung Lao et Daniel Nelson jouant Kabal. Espérons que la bande-annonce nous donnera également un aperçu des autres personnages en action! Combat mortel devrait sortir le 16 avril, à la fois dans les salles et HBO Max.

Chin Han est Shang Tsung. #MortalKombatMovie remorque demain à 9h PT. pic.twitter.com/5Bym7XaiQJ – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

Lewis Tan est Cole Young. #MortalKombatMovie remorque demain à 9h PT. pic.twitter.com/PUzHjZm1PL – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

Max Huang est Kung Lao. #MortalKombatMovie remorque demain à 9h PT. pic.twitter.com/dKwIIX2FkH – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

Sisi Stringer est Mileena. #MortalKombatMovie bande-annonce jeudi à 9h PT. pic.twitter.com/TMCNsdzsfg – Film Mortal Kombat (@MKMovie) 17 février 2021

