Nouvelle Toyota Yaris. Savez-vous ce qu’est le Toyota Safety Sense?

Avec plus de 4 millions d’unités produites, la Yaris est la Toyota la plus vendue en Europe. C’est pourquoi dans cette nouvelle génération, les ingénieurs de la marque japonaise ont appliqué tout leur savoir-faire pour développer ce qu’ils considèrent comme la «meilleure Toyota Yaris de tous les temps».

La clé du succès de cette nouvelle Toyota Yaris réside dans le lancement de la nouvelle plate-forme modulaire GA-B, inspirée de la philosophie de la nouvelle architecture globale de Toyota. Une plateforme qui, associée à l’évolution des technologies de la marque japonaise, porte Yaris à un nouveau niveau.

Yaris. L’utilitaire le plus sûr de l’industrie

Renforçant sa réputation en matière de sécurité, la nouvelle Toyota Yaris s’est fortement engagée dans les systèmes de sécurité active et passive.

Fidèle à son engagement de démocratiser la sécurité, Toyota France a équipé toute la gamme nationale de Yaris – même les versions d’accès – de la dernière génération de Toyota Safety Sense.

Qu’est-ce que Toyota Safety Sense? Il s’agit d’un ensemble avancé de systèmes d’aide à la conduite qui contribuent à faire de la Yaris l’une des voitures les plus sûres du segment.

La nouvelle Toyota Yaris est ainsi livrée de série (dans toutes les versions) avec des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) tels que l’assistance à la conduite intelligente (LTA), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), la reconnaissance du signal de Système de transit (RSA) et précollision (PCS). Équipement haut de gamme généralement coûteux en option.

Des systèmes conçus pour rendre la conduite de la Yaris la plus sûre possible, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute. Dans toutes les situations.

Mais ce n’est pas seulement dans la sécurité active que Yaris joue ses atouts. La nouvelle génération Yaris est le premier modèle Toyota à être équipé d’airbags centraux. Une nouveauté absolue dans la marque japonaise, qui permet d’éviter que le conducteur et le passager ne se heurtent en cas de choc latéral. On estime que ce système peut réduire les blessures à la tête des occupants jusqu’à 85%.

Avec cet équipement et l’augmentation significative de la rigidité structurelle de la carrosserie de la plate-forme GA-B, Toyota a réussi à faire de la nouvelle Yaris la première voiture de son segment à atteindre cinq étoiles aux nouveaux tests EuroNCAP.

Système entièrement hybride de quatrième génération

La nouvelle Toyota Yaris s’appuie sur la dernière génération du système entièrement hybride de Toyota, offrant à la Yaris une plus grande économie de carburant, des émissions plus faibles et une capacité supérieure à conduire uniquement à l’énergie électrique, à des vitesses plus élevées (jusqu’à 130 km / h) et plus longtemps.

En déplacement urbain, des études récentes de la marque montrent que la nouvelle Yaris peut rouler jusqu’à 80% du temps en mode zéro émission, comme un véhicule 100% électrique, mais sans se soucier de la charge extrême de la batterie et avec un maximum de tranquillité.

La Toyota Yaris nouvelle génération répond également aux besoins les plus recherchés par les Européens en matière de voiture utilitaire. Les préoccupations concernant le coût, la polyvalence, la sécurité et la qualité, sans oublier la composante dynamique, ont été constantes tout au long du développement de la Yaris.

Résultat? La nouvelle Yaris, en plus d’être efficace et épargnée en ville, grâce aux 116 ch de la version 1.5 Full Hybrid est également passionnante à conduire dans toutes les situations. Mais pour l’expression sportive ultime de cet utilitaire, il est réservé à la GR Yaris (Gazoo Racing).

Ne vous laissez pas emporter par les dimensions compactes de la GR Yaris. La dernière voiture de sport de Toyota offre une traction intégrale et une puissance de 261 chevaux. Mais ses motifs d’intérêt ne se limitent pas aux chiffres. C’est la seule voiture de sport du segment avec des panneaux en polymère renforcé de fibre de carbone et dont la production est basée sur des procédures manuelles. Tout ce que nous associons normalement à des voitures très exclusives ou… des supercars.

Plus d’espace sans compromettre la polyvalence

La nouvelle Toyota Yaris est un véritable véhicule utilitaire. Agile en ville, compétent sur la route, utilise sa plateforme GA-B pour maximiser l’espace à bord.

L’intérieur entier a été conçu pour simplifier la vie des occupants. La forme des sièges, le positionnement du volant et l’emplacement des commandes visent la facilité et le confort d’utilisation.

Le système d’infodivertissement, compatible avec Apple Car Play et Android Auto, est positionné en haut du tableau de bord pour améliorer la visibilité sans quitter la route des yeux.

Pour ceux qui recherchent plus d’espace et de polyvalence, la version Yaris Cross sera disponible l’année prochaine. Un SUV basé sur la même plate-forme que la Yaris, mais avec des compétences hors route et plus d’espace intérieur.

