Katherine Heigl vient de découvrir que le sucre de pastèque de Harry Styles concerne le sexe oral

Katherine Heigl découvrant le sens des paroles de Watermelon Sugar de Harry Styles est trop hilarant pour les mots.

Katherine Heigl vient de publier une vidéo de ses enfants dansant sur « Watermelon Sugar » par Harry Styles avant d’apprendre ce que cela signifie.

Dès que Harry Styles a sorti « Watermelon Sugar » en 2019, les fans ont commencé à spéculer sur le sujet de la chanson. Il ne précise pas le sens de la chanson, mais les gens ont rapidement commencé à théoriser qu’il s’agissait de sexe oral. Plus tard, Harry a semblé confirmer que les rumeurs étaient vraies dans une interview de Zane Lowe. Le clip vidéo fait également allusion à la signification présumée du sexe oral.

LIRE LA SUITE: Harry Styles aborde la théorie selon laquelle le sucre de pastèque concerne le sexe oral

Cependant, beaucoup de gens n’en ont toujours rien et L’anatomie de Grey La star Katherine Heigl vient de le découvrir de la manière la plus amusante.



Katherine Heigl vient de découvrir que Watermelon Sugar de Harry Styles parle de sexe oral. Image: Columbia Records, Randy Holmes / Walt Disney Television via

Plus tôt cette semaine (23 novembre), Katherine s’est rendue sur Instagram pour publier une vidéo adorable de sa famille chantant avec « Watermelon Sugar » avec la vidéo de Harry en arrière-plan. Il ne fallut pas longtemps avant que quelqu’un fasse savoir à Katherine ce que signifie la chanson à succès. Ils ont commenté: « Oh non, cette chanson parle de descendre sur les femmes mais les enfants n’ont pas besoin de le savoir ».

Remarquant le commentaire, Katherine a répondu: « Les enfants ?? !! Et moi ?? !! Je pensais que c’était une chanson aléatoire légèrement chaotique sur les pastèques et le sucre et … bon, je n’ai aucune idée de ce que je pensais que la chanson était mais le sexe oral ne m’a jamais traversé l’esprit … Je suppose qu’Harry et moi avons différents adjectifs pour décrire l’expérience. «

Je pense que nous avons tous pensé que c’était une chanson aléatoire légèrement chaotique sur les pastèques et le sucre avant d’y réfléchir davantage.

Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire l’expérience?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂