Entrevías: qui est l’actrice de la série Netflix qui est partenaire de José Coronado

José Coronado a trouvé l’amour dans Entrevías, son dernier tube sur Netflix, et nous vous disons ici ce que nous savons de sa compagne et de leur relation.

© GettyEntrevías : qui est l’actrice de la série Netflix qui est partenaire de José Coronado.

entrevías est l’un des grands succès du service de streaming Netflix aujourd’hui, puisqu’il est parmi les plus regardés au monde, seulement dépassé par choses étranges Oui L’avocat de Lincoln. Son intrigue est réalisée par José Coronado, actuellement en couple avec une actrice de la série, qu’il a rencontré en plein tournage. Ici, nous vous disons ce que l’on sait de cette romance!

L’acteur fait partie de ce thriller espagnol qui a été présenté en première à la télévision locale via Telecinco en février et a été un succès d’audience, donc son accord avec la plateforme a été plus que fructueux et sa deuxième saison reste toujours. Couronné Il aime faire partie d’un grand titre comme Entrevías, mais en même temps, il est tombé sur la femme avec qui il sort aujourd’hui.

+Qui est le partenaire de José Coronado ?

Au-delà du rôle principal sur Netflix qui est commenté et plébiscité en ce moment, ces dernières heures, Coronado a défrayé la chronique pour un sujet un peu différent. D’après ce qui a été publié par le magazine Salut!, José entretient une relation avec l’actrice Irene López Juárez, qu’il a rencontrée dans les enregistrements de la série. Ils ont récemment été photographiés sur la voie publique et ci-dessous, nous vous montrons à quoi ils ressemblent ensemble.

Irène Lopez est une actrice et mannequin qui a participé à diverses pièces de théâtre telles que « Ay Carmela » ou le court métrage « Temps de grande écoute », après avoir étudié dans une école à Madrid. Sur son compte Instagram officiel, il compte plus de 2000 followers et partage une grande partie de son quotidien avec ses fans, mais toujours rien sur sa vie amoureuse. Elle aurait participé à l’épisode 3 de entrevías et il y aurait eu la flèche entre les artistes.

La dernière chose connue au sujet de la vie privée de José Coronado était qu’il avait une relation avec la journaliste Elena González de Prado, qu’il a rencontrée en 2010, après s’être séparée de Mónica Molina, avec qui il a une fille en commun. Auparavant, il avait une relation amoureuse avec Paola Dominguin et ils ont eu leur premier fils, Nicolás. En ce moment la romance avec Irène Lopezmais d’autres apparitions publiques sont attendues.

