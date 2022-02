Freddy’s Nightmares obtient enfin une maison de streaming sur Screambox

La série télévisée basée sur Freddy deviendra bientôt plus accessible que jamais. Diffusé à l’origine en syndication pendant deux saisons à la fin des années 1980, Les cauchemars de Freddy était une série d’anthologies d’horreur qui racontait une histoire différente à chaque épisode. La star de la franchise Robert Englund, qui les liait tous ensemble, était l’hôte du programme avec Freddy Krueger présentant les histoires d’horreur de l’émission.

Copies de Les cauchemars de Freddy flottent sur la vidéo personnelle depuis des années, mais il n’a pas toujours été facile pour les fans de la trouver, du moins pas à peu de frais. Cela change le 15 février lorsque Les cauchemars de Freddy commence enfin à diffuser, donnant aux fans la possibilité de regarder les 44 épisodes plus facilement que jamais. Par Collider, le service de streaming Screambox a annoncé son acquisition de la série avec l’intention de mettre les deux saisons dans leur intégralité sur le service cette semaine. George A. Romero Cavaliersmettant en vedette Ed Harris et Tom Savini, rejoint également la série.

Il y a beaucoup à apprécier Les cauchemars de Freddy au-delà de l’implication d’Englund et des références à Elm Street. L’un des épisodes les plus intéressants, le pilote réalisé par Tobe Hooper, plonge dans la poursuite de Krueger, offrant un nouveau regard sur la trame de fond du slasher de Springwood jamais vu dans les films. De nombreux acteurs qui sont devenus des noms beaucoup plus importants sont apparus dans Les cauchemars de Freddy ainsi que Brad Pitt, Mariska Hargitay, Lori Petty, Tim Russ et John Cameron Mitchell, entre autres.

La franchise A Nightmare on Elm Street est actuellement au point mort





Plus de contenu de la bibliothèque Freddy Krueger à regarder pourrait être une chose bienvenue pour les fans sans nouveaux films à l’horizon. Comme les fans le savent, Robert Englund a joué Freddy dans une série de six films, à commencer par les années 1984. Freddy. Cela a été suivi par le film de méta-horreur Le nouveau cauchemar de Wes Craven et le film croisé Freddy contre Jasonqui a marqué la fin de la course d’Englund dans le rôle.

Freddy a été redémarré en 2010, mais les résultats n’étaient pas bons. Le film s’est assez bien comporté au box-office, mais les plans provisoires de faire une suite ont été abandonnés en raison de la réaction incroyablement négative que le film avait suscitée auprès des fans et des critiques. En partie à cause de la réticence de la majorité à accepter un autre acteur dans le rôle de Freddy, le film est considéré comme un raté par les fans, et la plupart des fans du genre ne le regardent pas avec affection.

Où va la franchise à partir d’ici? Halloween, Le massacre à la tronçonneuse du Texaset Pousser un cri passent un peu plus de temps au soleil avec de toutes nouvelles suites héritées poursuivant leurs histoires classiques. Est-il temps pour Englund de revenir pour un dernier film en tant que Freddy Krueger ? Ou New Line lance-t-il à nouveau les dés avec une autre réinvention, cette fois en essayant une approche différente par rapport au film de 2010 ? L’un ou l’autre est possible, mais comme Englund ne rajeunit pas, le temps presse pour le premier.

Les cauchemars de Freddy commencera à diffuser sur Screambox le 15 février 2022. Screambox est disponible en streaming sur iOS, Android, Prime Video, YouTube TV, Comcast et Screambox.com.





