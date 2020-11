Certains tiktokers mélangent du shampooing et une pilule contraceptive: « Ça fait pousser les cheveux »

Vers le haut TIC Tac expériences e Légendes métropolitaines en quelques heures, ils risquent de se transformer en véritables phénomènes susceptibles de se retrouver sous les yeux de millions de personnes et imités par des milliers. La dernière série de vidéos sur ce sujet en a une pour sujet Recette de bricolage pour la croissance des cheveux ce qui implique une étape unique et bizarre: mélanger les pilules contraceptives dans votre shampooing préféré poudre et utilisez le mélange obtenu pour nettoyer vos cheveux. Le composé obtenu n’a en fait aucun effet bénéfique sur la croissance des cheveux, mais cela n’empêche pas les clips contenant les fausses informations de se propager viralement.

Les clips qui montrent cette pratique ne sont pas encore particulièrement répandus sur TikTok, mais parmi les rares que l’on peut trouver en ligne, certains ont déjà atteint un très large public. Un en particulier était vue 8,7 millions de fois et a été fabriqué par une jeune tiktoker qui décrit le processus comme « elle a été enseignée par sa mère »: émietter les pilules contraceptives dans un récipient, verser la poudre dans un flacon de shampoing et l’utiliser pour se laver les cheveux. La vidéo a intrigué de nombreuses personnes et sa popularité soudaine a déclenché les algorithmes insondables de TikTok qui ont amené le contenu sur les écrans de millions d’utilisateurs.

La recette absurde est probablement basée sur le fait que l’œstrogène est en fait produit par le corps ils jouent un rôle dans la croissance des cheveux, et que les pilules contraceptives contiennent le même type d’hormones en petites quantités, même si elles sont obtenues par synthèse. Émiettez les médicaments et appliquez-les sur le cuir chevelu avec un nettoyant cependant, cela n’a aucun effet: tout d’abord parce que les molécules n’agissent pas directement sur les cheveux ni ne peuvent être absorbées par la peau pour agir de l’intérieur; mais surtout parce que les mécanismes d’action des hormones sont décidément complexes, et même la prise de ces médicaments par voie orale ne servirait pas et causerait en effet des dommages.

Les experts commencent à avoir leur mot à dire sur le sujet dans l’espoir que le canular sera désamorcé avant qu’il ne devienne une véritable tendance. TikTok a toujours le problème de un algorithme conçu pour rendre tout phénomène viral d’intérêt, que ce soit drôle, bizarre comme dans ce cas, ou même dangereux.