Nouvelle bande-annonce pour TMNT : Mutant Mayhem : de quoi parle le nouveau film des Tortues Ninja

La bande-annonce de » vient d’être dévoiléeTeenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem » (Ninja Turtles: Mutant Chaos), le nouveau film qui ramènera les iconiques Tortues Ninja avec un nouveau lifting. Ici, nous verrons Raphael, Donatello, Michelangelo et Leonardo se préparer à toutes sortes de méfaits alors qu’ils se préparent pour quelque chose de beaucoup plus grand.

L’aperçu montre les quatre frères commençant à utiliser leurs capacités de ninja, avec l’irrévérence caractéristique de chacun d’eux. Bien que la bande-annonce ne donne pas beaucoup plus de détails sur son intrigue, on peut voir le ton comique que la nouvelle histoire aura, en plus de présenter des personnages familiers de la franchise tels qu’April O’Neil et Master Splinter.

Le prochain film sera réalisé par Seth Rogen qui prêtera aussi sa voix pour la voix des personnages. Parmi les acteurs du casting de la langue originale figurent Paul Rudd, Jean Cena, Giancarlo Eposito et même le mythique Jackie Chan comme la voix du professeur Splinter. Paramount Pictures a publié un bref synopsis du film :

« En ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’, después de años de estar protegidos del mundo humano, los hermanos Tortuga se propusieron ganarse los corazones de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales a través de sus actos heroicos », se lee en la description. « Leur nouvel ami April O’Neil les aide à affronter un mystérieux syndicat du crime, mais ils deviennent rapidement fous lorsqu’une armée de mutants se déchaîne sur eux. »

Pour tous les fans des Tortues Ninja, le co-créateur de la franchise kevin eastman Il a assuré que l’attente de » Mutant Mayhem » en vaudra la peine, Rogen faisant un excellent travail avec le nouvel épisode. « Je ne veux pas qu’il soit intimidé ou qu’il pense que s’il me pose une question et que je dis ‘Eh bien, tu devrais faire ceci’, j’ai l’impression qu’il devrait faire cela. C’est sa vision et son idée », a-t-il déclaré.

« Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem » sortira en salles le 10 août.