Ce sont les 8 aspects les plus importants que vous devez prendre en compte avant de migrer d’Android vers iPhone.

Changer de téléphone implique la tâche fastidieuse de transférer tous les contacts, applications et photos de l’ancien smartphone vers le nouveaumais si en plus de changer d’appareil on change aussi de système d’exploitation, les choses se compliquent car l’expérience d’utilisation d’iOS et d’Android est totalement différente.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui partager avec vous les réflexions d’un utilisateur de Reddit devenu viral à propos de 8 choses à savoir avant de passer d’Android à iPhone.

L’application Move to iOS ne transfère pas tout le contenu de votre Android

La première chose que nous devons faire lors de l’achat d’un appareil mobile Apple est de transférer tout le contenu de notre mobile Android vers notre nouvel iPhone. Pour faciliter cette tâche, nous avons l’application Passer à iOSmais, cette application ne nous permet pas de transférer absolument tout ce que nous avons sur notre mobile Android vers l’iPhone, car les messages ne peuvent pas être transférés. Cet utilisateur de Reddit nous dit qu’il a dû acheter une application payante pour effectuer cette migration, mais maintenant, chaque fois qu’il envoie ou reçoit un iMessage, un nouveau fil est lancé au lieu que le message apparaisse dans la conversation d’origine. .

Les notifications des applications Apple natives continueront de vous parvenir, même si vous les désinstallez

iOS possède son propre écosystème d’applications natives et l’un des plus importants est Calendar, qui vous permet d’importer tous les événements que vous avez enregistrés dans vos comptes Google, mais si vous souhaitez continuer à utiliser Google Calendar sur iPhone vous devrez désactiver les notifications dans Apple Calendar, car si vous le désinstallez simplement, elles continueront à arriver.

iCloud vous enverra une notification quotidienne si vous avez déjà dépassé les 5 Go de la version gratuite

Le service de stockage en nuage d’Apple, iCloud, a une version gratuite de 5 Go qui vous permet de sauvegarder vos contacts, messages, photos ou mots de passe, mais une fois que vous avez déjà rempli ces 5 Go, vous recevrez une notification quotidienne pour vous rappeler que vous pouvez étendre votre stockage avec l’un des modes de paiement, appelé iCloud Plus.

Apple vous « oblige » à utiliser ses applications

Sur Android, lorsqu’un ami vous envoie une position depuis l’application Apple Maps, celle-ci peut s’ouvrir dans Google Maps, mais l’iPhone il vous permet uniquement d’ouvrir cet emplacement dans l’application iOS native.

Quelque chose de similaire se produit avec le navigateur Web, car Safari est plus complet que Google Chrome, car sa version iOS manque de certaines fonctions de base telles que rechercher sur la page ou ouvrir la version de bureau.

L’iPhone n’a pas de lecteur d’empreintes digitales.

Si vous envisagez d’échanger votre Android contre un iPhone, sachez également que le smartphone d’Apple n’a pas de capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’écran, puisqu’il ne dispose que de son système de reconnaissance faciale appelé FaceID, qui, ne fonctionne toujours pas si vous avez le masquemalgré le fait que le géant américain ait annoncé avoir publié une mise à jour pour inclure cette fonctionnalité sur tous ses appareils mobiles.

Le Bluetooth de l’iPhone ne fonctionne pas correctement avec des écouteurs sans fil non Apple

Selon cet utilisateur de Reddit, le Bluetooth de l’iPhone ne fonctionne pas bien avec une paire d’écouteurs sans fil non Apple, car ne pas se connecter automatiquement et lorsque vous essayez de les connecter en cliquant sur leur nom, cela vous donne une erreur et vous devez les reconnecter à nouveau. Cela n’arrive pas à chaque fois, mais cela arrive au moins une fois par jour.

3 choses dans lesquelles iOS est toujours meilleur qu’Android également en 2021

Siri n’est pas pour tout le monde

Si vous avez l’habitude d’utiliser l’assistant Google pour effectuer toutes sortes de tâches, vous devez garder à l’esprit que l’assistant virtuel de l’iPhone, Siri, n’a pas autant de fonctions que Google et, en plus, pour qu’il comprenne ce que vous dites vous devrez d’abord apprendre ses commandes de base.

Android Auto est meilleur que CarPlay

Si vous faites partie de ceux qui utilisent habituellement Android Auto lors de vos trajets en voiture, sachez que l’alternative d’Apple à ce service, CarPlay, n’est pas aussi complète que la première, puisqu’en elle vous pouvez utilisez Google Maps et voyez la chanson qui joue dans votre lecteur de musique en bas de l’écran sans avoir besoin de changer d’application, ce qui n’est pas possible avec CarPlay.

