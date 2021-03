Je veux un mobile Android avec une batterie amovible, quelle est la plus récente que je puisse acheter?

Il y a quelque temps, les téléphones portables avaient parmi leurs caractéristiques: batteries amovibles, alors que maintenant les smartphones se distinguent par un design de plus en plus fin, premium et exquis, et avec des batteries déjà intégrées, laissant de côté ces terminaux rugueux et avec une apparence moins attrayante. Actuellement, il est rare de trouver un mobile avec une batterie amovible, mais si vous souhaitez toujours un Android avec cette fonctionnalité, nous vous disons quel est le plus récent que vous pouvez acheter.

Actuellement, rares sont les téléphones dotés d’une batterie amovible, une fonctionnalité qui a tout le sens du monde en termes de convivialité, de sécurité et de performances. Il convient de rappeler que l’un des principaux problèmes actuels des smartphones modernes réside dans le utilisation de piles difficilement remplaçables. Aujourd’hui, trouver un smartphone avec une batterie amovible est très rare, mais chez 45Secondes.fr nous vous proposons ci-dessous deux options Ils ne sont pas sur le marché depuis longtemps au cas où vous envisagez d’acquérir un terminal avec cette fonctionnalité.

Samsung Galaxy Xcover Pro

Le premier d’entre eux, et le plus actuel puisqu’il date de 2020, est le Samsung Galaxy Xcover Pro, un appareil qui se distingue par sa durabilité, avec une esthétique soignée et un corps en plastique et aluminium, de sorte qu’il est protégé contre les chocs et les rayures. En ce sens, il est certifié IP68 et MIL STD 810-G.

Le châssis du téléphone entoure un Écran LCD de 6,3 pouces de diagonale, dont le trou situé dans la partie supérieure gauche, qui abrite son caméra frontale unique de 13 mégapixels. Le panneau a une résolution de 2400 x 1800 pixels compte tenu de son format 20: 9, et est protégé contre les rayures et les chocs. Entre autres détails, il comprend également un lecteur d’empreintes digitales latéral, un bouton de raccourci programmable et un Bouton « Push To Talk » qui permet des communications d’urgence si nécessaire.

À l’intérieur, il y a un Processeur à huit cœurs Exynos 9611, capable de fonctionner à une fréquence maximale de 2 GHz, et accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par microSD. En plus de son batterie amovible de 4020 mAhIl a également One UI 2.0 basé sur Android 10. Dans la section photographique, il dispose de deux capteurs à l’arrière de 25 et 8 mégapixels, respectivement.

Motorola Moto E6 Plus

L’autre option, déjà fin 2019, est la Motorola Moto E6 Plus, un appareil au design attrayant qui met en valeur une façade occupée par un écran entouré de marges réduites sur ses côtés, et avec une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus qui abrite la caméra frontale de 8 mégapixels.

Au dos, en plastique avec une finition brillante, ils mettent en valeur le lecteur d’empreintes digitales capacitif et capacitif et un système photographique formé par deux caméras disposées verticalement, formées par un capteur principal de 13 mégapixels et une seconde de 2 mégapixels et qui agit comme un capteur de profondeur.

À l’intérieur du terminal porte un processeur MediaTek Helio P22 à huit cœurs qui atteignent un maximum de 2 GHz, accompagnés de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage extensible grâce à des cartes microSD jusqu’à 512 Go; en plus de son Batterie amovible de 4000 mAh.

