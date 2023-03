Nouvelle bande-annonce pour The Last of Us, chapitre final : quand il s’ouvre et durée

La populaire série »Le dernier d’entre nous » est sur le point de se terminer, HBO révélant la bande-annonce du chapitre qui conclura le voyage intense de Joel et Ellie. Dans un extrait de 30 secondes du prochain épisode »Look for the Light », nous pourrons voir les protagonistes arriver dans la ville où les Lucioles tentent de trouver un remède à l’infection cordyceps.

Pour tous les fans du jeu vidéo, la bande-annonce a confirmé que l’une des scènes les plus intenses de « The Last of Us » sera adaptée, avec Joel se battant et traversant l’hôpital pour sauver Ellie. Le dernier épisode sera diffusé le 12 mars et durera 43 minutes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : quel âge a Bella Ramsey et quels sont ses meilleurs films et séries







L’actrice Bella Ramseyqui joue le rôle d’Ellie dans « The Last of Us », a expliqué à quoi ressemblerait la réception de la finale très attendue de la saison 1. « Cela va diviser les gens massivement, massivement », a déclaré la jeune actrice.

Bien que la première saison touche à sa fin, ce ne sera pas la dernière que nous verrons de la série car HBO a déjà confirmé que »The Last of Us » aura une deuxième saison, qui adaptera l’histoire de la vidéo suite jeu »The Last of Us ». Us Part II ». La finale de la saison 1 devrait mettre en place des événements importants menant à la saison prochaine.

Le créateur de la série, Craig Mazin, a expliqué la raison pour laquelle ils ont déjà commencé à inclure des références à la suite de la première saison. « Nous avons eu cette opportunité que Neil n’a pas eue lors du premier match. Maintenant, nous en savons plus », a déclaré Mazin. « C’était une chance de montrer comment Joel connaissait Ellie. Elle lui demande s’il sait qui est son astronaute préféré, et il le sait. Instinctivement, il est déjà dans sa tête et il la connaît, et cela ne la surprend pas. »

Cela pourrait aussi vous intéresser: Quels sont les meilleurs séries et films de Pedro Pascal

» The Last of Us » de HBO base son histoire sur le jeu vidéo populaire Le chien méchant créé par Neil Druckman, qui a également été scénariste et producteur exécutif sur cette adaptation avec Mazin. Le drame se déroule dans un monde post-apocalyptique où une infection fongique appelée Cordyceps a anéanti une grande partie de l’humanité.

L’histoire suit Joel (Pedro Pascal), un passeur chargé de guider une adolescente nommée Ellie (Ramsey) à travers la zone infestée par le groupe Firefly, dont les membres pensent qu’Ellie sera la clé pour enfin trouver un remède.

Le dernier épisode de »The Last of Us » sera diffusé sur HBO et HBO Max le 12 mars.