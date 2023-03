in

Le troisième opus de The Mandalorian est arrivé, mais les fans ont observé une curiosité qui a déclenché une nouvelle théorie. De quoi s’agit-il?

©Disney+The Mandalorian, saison 3 : l’incroyable théorie laissée par l’épisode 1.

Le Mandalorien C’est venu comme un souffle de renouveau pour une franchise comme Guerres des étoiles, qui n’avait pas laissé un bon sentiment après l’achèvement de sa dernière trilogie de films. La série de services de streaming Disney+ Il n’a cessé de recevoir des éloges et le 1er mars, il est revenu avec le premier épisode de sa troisième saison. Une de ses scènes a laissé une curieuse théorie dans une partie du fandom et ici nous vous dirons ce que c’est.

Synopsis de la saison 2 : « Les voyages du Mandalorien à travers la galaxie Star Wars se poursuivent. Din Djarin, un vieux chasseur de primes reclus, a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour débarrasser la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera la route d’anciens alliés et fera de nouveaux ennemis alors qu’il poursuit son voyage aux côtés de Grogu ».

+La théorie selon laquelle l’épisode 1 de The Mandalorian 3 est parti

A un moment du premier épisode, on se rend à Grogu surpris de voir des baleines de l’espace appelées purrgil alors qu’elles étaient en plein saut hyperespace. Ces créatures sont l’une des rares espèces connues à effectuer ces sauts de vitesse, voyageant à travers la galaxie à la recherche de nourriture. Le petit bébé Yoda était stupéfait d’être avec eux, mais cela pourrait faire allusion à autre chose dans son avenir personnel.

Bien qu’il existe des livres qui en parlent, un certain nombre de fans pensent qu’il existe un lien entre l’hyperespace et la Force, spéculant qu’il s’agit en fait d’un autre plan de puissance métaphysique, comme le Monde entre les mondes vu dans Star Wars Rebels. . Cela expliquerait pourquoi les premiers êtres voyageant dans l’hyperespace étaient sensibles à la Force, ainsi que le nombre de pouvoirs qui lui étaient associés.

Les premiers Jedi étaient des explorateurs et utilisaient leur pouvoir pour trouver de nouveaux chemins, alors ils méditaient à travers l’hyperespace. D’autres l’ont utilisé pour détecter les distorsions gravitationnelles qui tireraient leur vaisseau hors de l’hyperespace. Les deux capacités sont sensibles à la Force et c’est ainsi que les premières routes hyperspatiales ont été découvertes, ce serait donc un autre aspect de la Force. C’est là que Grogu entre en tant que lien entre les Jedi et les Mandaloriens, pour faire comprendre à Din Djarin ce genre de problèmes.

