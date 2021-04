Luis Miguel, la série: qui est Paola dans la vraie vie

Le troisième épisode de la deuxième saison de la série Luis Miguel est désormais disponible sur le service de streaming Netflix depuis dimanche dernier et a apporté beaucoup de discussions pour l’inclusion d’un autre chanteur populaire, Cristian Castro, mais appelé dans la fiction comme Cris Valdes. Un autre point qui a le plus retenu l’attention des téléspectateurs est l’apparition de Paola Montero, pour ne pas savoir de qui il s’agissait.

Le personnage qui est de la plus haute importance tout au long du chapitre 3 en raison de sa connexion avec le Soleil du Mexique est joué par Fatima Molina, 35 ans. Sa reconnaissance était pour être Lidya Corona dans la telenovela La Doña, et pour son rôle dans Tres Milagros, tandis qu’au cinéma, elle s’est démarquée dans Sueño en otro lengua. Vous l’avez récemment vue dans un autre des programmes à succès de la plateforme: Who Killed Sara? As Clara.

+ Qui est Paola dans Luis Miguel, la série

Dans un premier temps, la plupart pensaient que c’était Daisy Fuentes, puisque l’apparition de Cristian Castro a rappelé l’inimitié qu’il avait avec Luismi dans les années 90, en plus de la confrontation professionnelle pour les carrières de chacun, et avait à voir directement avec l’actrice. Cependant, il est une autre personne très connue du public.

Paola Montero est Paty Manterola, ancien membre du groupe Garibaldi, quelque chose qui se révèle quand Luis demande la fille « Tout le monde aime la banane », comme le dit l’une des chansons les plus populaires du groupe. Après la séparation du groupe en 1994, il enregistre 11 albums solos, en plus d’avoir participé à des feuilletons. Quoi Acapulco, corps et âme, pour lequel il a remporté un prix TVyNovelas.







Manterola Il a reconnu plus d’une fois qu’il avait eu une liaison avec Luis Miguel dans une courte période de sa vie, même si la rumeur disait également qu’il avait eu quelque chose avec son partenaire, Pilar Montenegro. Paty a affirmé que leur relation avait commencé dans un aéroport, quand ils se sont rencontrés dans le hangar et que le responsable de la chanteuse l’a approchée pour lui demander son numéro de téléphone, car il voulait se rapprocher d’elle.. Comme nous le savons, la romance a pris fin et aujourd’hui, elle est mariée à Forrest Kolb et a trois enfants.