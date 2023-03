Cocaine Bear rugit au box-office mondial avec 52 millions de dollars le deuxième week-end

Qui aurait jamais pensé qu’un film entièrement tourné autour d’un ours noir cokéfié deviendrait aussi ridiculement populaire qu’il l’a été jusqu’à présent? Ou peut-être que cela ne devrait pas être si surprenant. Quoi qu’il en soit, le succès de la réalisatrice d’Elizabeth Banks Ours cocaïne a bien fonctionné jusqu’à présent au box-office, dépassant même le dégonflement rapide de Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Selon un rapport de Collider, après son ouverture dans les cinémas à travers la Grèce le week-end dernier, Cocaine Bear a récolté jusqu’à présent 52 millions de dollars dans le monde. Surpassant d’autres succès mondiaux actuels comme Violent Night, Beast et Good Boys, le film laisse certainement sa marque et a même invité la perspective d’autres films expérimentaux comme celui-ci.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ours cocaïne est le troisième projet d’Elizabeth Banks en tant que réalisatrice et sera probablement son plus mémorable à ce jour. Elle a également coproduit le film avec Phil Lord, Christopher Miller, Aditya Sood, Max Handelman et Brian Duffield. Le nouveau venu Jimmy Warden a écrit la comédie d’horreur, qui mettait en vedette Keri Russell, O’Shea Jackson Jr, Christina Convery, Alden Ehrenreich, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr, Margo Martindale et feu Ray Liotta à qui le film était finalement dédié après son décès. en mai de l’année dernière.

Basé sur une histoire vraie, Ours cocaïne parle d’un incident bizarre dans les années 1980 d’un ours noir américain vivant dans un parc national en Géorgie qui a réussi à ingérer 75 livres de cocaïne qui serait tombée d’un avion qui transportait une cargaison de drogue depuis un pivot de St Louis. Dans le film, l’ours tombe sur le sac et en ingère une bonne partie, devenant rapidement agressif et tuant les randonneurs qui parviennent à se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Deux jeunes enfants qui vivent dans une ville voisine sautent l’école pour se rendre à une chute d’eau à l’intérieur de la forêt. Ils tombent également sur une brique de cocaïne perdue et la curiosité les amène à en prendre. L’ours apparaît et les attaque également, bien qu’ils parviennent à fuir plus loin dans la forêt. Leur mère Sari (Keri Russell) part à leur recherche avec la garde du parc Liz (Margo Martindale) et l’activiste de la faune Peter (Jesse Tyler Ferguson), et le voyage finit par se transformer en une fête sanglante hilarante et chaotique entre les victimes innocentes, un gang de drogue est très mauvais. erreur, et une bête droguée qui ne distingue pas l’ami de l’ennemi. La fin taquine définitivement une suite, et nous ne pouvons qu’imaginer où quelque chose comme ça ira ensuite.





Cocaine Bear donne-t-il la solution dont le public du cinéma a envie maintenant ?

Pour sa prémisse par ailleurs absurde mais vraie, il est indéniable que Ours cocaïne a exploité quelque chose dont le public de théâtre rêvait depuis un moment maintenant : l’originalité. Cela vient à la lumière du succès retentissant du film d’horreur d’Universal Pictures M3GAN (2022), qui a rapporté 173 millions de dollars par rapport à son budget de 12 millions de dollars, et un succès canadien indépendant Skinarink (2022), qui a rapporté 2 millions de dollars, soit 60 fois son budget de 15 000 dollars.

Dans le sillage d’un train en marche ininterrompu de remakes d’action en direct de ceci et de redémarrage de cela, il est clair que le public recherche plus que jamais l’originalité, ce qui a été largement absent ces dernières années. Cependant, le genre d’horreur semble au moins faire sa part pour revigorer cette initiative avec des succès consécutifs et avec des films à venir comme la comédie d’horreur Dracula de Nicolas Cage. Renfield (2023) devrait apporter plus de succès au box-office, il semble être sur la bonne voie pour le moment. Peut-être qu’à un moment donné, il deviendra clair pour plus de sociétés de production que ce ne sont pas seulement les franchises d’entreprise qui peuvent gagner de l’argent et avoir un impact culturel.