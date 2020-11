ZTE Watch Live: une nouvelle smartwatch «  low-cost  » avec la promesse de jusqu’à 21 jours d’autonomie

S’il y a deux produits supplémentaires vers lesquels les marques mobiles habituelles se sont particulièrement tournées, ce sont les écouteurs sans fil et les smartwatches. Hier, nous étions au courant de la proposition de Redmi avec la Redmi Watch et aujourd’hui c’est le ZTE Watch en direct celui qui apparaît sur le marché.

C’est une smartwatch très ambitieuse en autonomie, avec la promesse de jusqu’à 21 jours de durée. Le design est ce que nous avons vu dans d’autres montres intelligentes récentes telles que la montre OPPO ou l’Amazfit GTS, tout à fait en ligne avec la ligne que l’Apple Watch a maintenue depuis sa création et s’éloignant de la sphère circulaire que nous avons vue dans les montres précédentes de la marque.

Fiche technique ZTE Watch Live

ZTE WATCH LIVE DIMENSIONS ET POIDS 40,6 x 34,6 x 10,8 mm

35,7 grammes ÉCRAN TFT 1,4 pouces

240 x 240 px AUTONOMIE 14-21 jours (selon la marque) CONNECTIVITÉ Bluetooth 4.2 ÉTANCHE IP68 CAPTEURS Fréquence cardiaque, saturation en oxygène CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES PRIX Environ 29,17 euros pour changer

Économique et avec une fonction à la mode

Bien que ce ne soit pas son produit phare, ZTE introduit des montres intelligentes depuis au moins cinq ans. Au début avec son propre système d’exploitation comme la ZTE Axon Watch, mais plus tard, en ajoutant également à Android Wear OS comme le ZTE Quartz. De plus, il y a tous ceux que nous avons vus sous la sous-marque Nubia, bien que là nous voyons des inventions que parfois nous ne savons pas s’il faut appeler une montre.

Dans ce cas, le public cible est beaucoup plus générique, d’autant plus que eLe prix de départ est assez bas, presque plus un simple bracelet quantifiant qu’une montre. Et ce qui ressort, c’est qu’ils laissent derrière eux la conception de la boîte circulaire pour se déplacer vers la sphère rectangulaire comme nous l’avons mentionné précédemment.

Il est assez léger, avec un poids de 35,7 grammes, et est conçu pour résister à différents types d’activités sportives. Pour cela, il a la certification de résistance à la poussière et à l’eau IP68 et jusqu’à 12 modes sportifs, notamment le ski, la natation, le cyclisme et le saut à la corde.

Bien que ce qui ressort, c’est l’autonomie que la marque promet: 14-21 jours sur une seule charge (avec chargeur magnétique, d’ailleurs). Avec cela, il serait en concurrence avec les plus ambitieux à cet égard, tels que l’Amazfit le plus basique comme l’Amazfit Bip, qui dispose en fait de la même technologie d’écran.

En parlant de panneau, le ZTE Watch Live intègre un écran TFT 1,3 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels. C’est quelque chose de plus que ce que Amazfit nous avons mentionné en termes de résolution présentée, mais ce sont toujours des écrans qui ont toujours l’air pire que les AMOLED sous le soleil (et ils sont moins chers, bien sûr).

Autres fonctions à mettre en évidence, en plus des fonctions habituelles pour afficher les notifications, les alertes de mouvement, la surveillance du sommeil et de la fréquence cardiaque ou le pouvoir d’agir en tant que déclencheur à distance, la Watch Live intègre la mesure de la saturation en oxygène du sang. Quelque chose qui est assez à la mode depuis cette année et qui n’est pas abondant dans les montres les moins chères.

Versions et prix de ZTE Watch Live

La ZTE Watch Live sera en vente à partir du 3 décembre en Chine, la réserve est déjà ouverte. Le prix de départ est de 229 yuans, soit environ 29 euros au taux de change. On attendra de voir si ça va sur le marché international et surtout à quel prix, pour l’instant il n’y a aucune information à ce sujet.