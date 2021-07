Harry Maguire dit que papa avait soupçonné des côtes cassées du Stampede par des fans de Ticketless

« J’ai vu beaucoup de vidéos et j’ai parlé à papa et à ma famille. C’est mon père et mon agent qui ont le plus souffert. Il avait du mal à respirer par la suite à cause de ses côtes, mais il n’est pas du genre à en faire tout un plat – il s’y est mis.

« J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et nous assurer que cela ne se reproduira plus. Papa me soutiendra toujours et ira aux matchs, mais il sera un peu plus conscient de tout ce qui se passe autour. Nous devrions tous être plus conscients et en tirer des leçons.