Netflix

La mini-série Anatomy of a Scandal est arrivée sur Netflix il y a quelques jours et est déjà un succès, mais son public s’interroge déjà sur une deuxième saison. C’est confirmé?

Anatomie d'un scandale : Y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

anatomie d’un scandale a été créée le vendredi 15 avril dernier et peut déjà être considérée comme un nouveau succès pour le service de streaming Netflix, puisqu’il occupe les premières positions des classements d’audience à travers le monde. Le public a sans aucun doute apprécié ses six épisodes, mais il en veut plus et se demande s’il y aura une deuxième saison à un moment donné. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent !

À la fois thriller psychologique et drame judiciaire, cette série captivante fait irruption dans l’élite britannique par le biais d’un scandale personnel et politique, où la vérité se situe quelque part entre justice et privilège. James et Sophia Whitehouse vivent dans un monde heureux et exclusif. Il est ministre du Parlement, il a une belle famille et sa carrière semble n’avoir aucune limite… jusqu’à ce qu’un secret scandaleux soit révélé de manière inattendue.L’avocate Kate Woodcroft a également un parcours professionnel impressionnant, et ses accusations menacent de déchirer Westminster, les Maisons Blanches et leur propre auto- estime à part »a avancé son synopsis officiel.

Basé sur le roman du même nom de 2017 de Sarah Vaughan, cette adaptation est la co-création du lauréat d’un Emmy Award David E. Kelly et Melissa James Gibson. Après avoir été annoncé en mai 2020, son tournage débute quelques mois plus tard avec son casting principal composé de Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott et Ben Radcliffe.

+ Est-ce que Anatomy of a Scandal aura une saison 2 ?

Bien qu’ils ne l’aient pas encore signalé officiellement sur les réseaux sociaux, dès le début, la production a accepté de faire une mini-série d’anthologie, il est donc prévu qu’il y aura plus de saisons à l’avenir. Cependant, cela signifie que il n’y aura pas de suite entre eux et on présume que ce sera un tout nouveau scandale.

+Quand la saison 2 pourrait-elle arriver ?

Compte tenu des délais de la première livraison, on pouvait s’attendre à saison 2 de anatomie d’un scandale sur Netflix début 2023. Au regard du phénomène qu’elle est devenue, la plateforme devrait annoncer prochainement son renouvellement.

