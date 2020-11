Si vous avez reçu ce message, ne répondez pas: c’est l’arnaque au code WhatsApp

le escroqueries qui courent au bord de Whatsapp ils ne connaissent pas de répit, mais il est difficile de concevoir de nouvelles escroqueries sans précédent dans l’application au fil des mois; plus simple est que de temps en temps ils reviennent à frapper d’anciennes techniques, déjà testées et largement diffusées sur la plateforme de messagerie mais toujours prêtes à faire de nouvelles victimes. C’est le cas du Arnaque au code WhatsApp qui, après sa première apparition il y a des mois, selon des rapports en ligne, revient à se répandre parmi les utilisateurs menaçant de les fermer de leur compte.

La description de l’arnaque est la même qui a circulé au moins depuis le début de l’année et que la police postale avait également traitée vers la fin du mois d’août. Les victimes reçoivent un SMS dans lequel les escrocs – se faisant passer pour des amis ou d’autres personnages – ils prétendent avoir envoyé un code à 6 chiffres sur leur téléphone par erreur, toujours par message. La demande consiste à copier les 6 chiffres reçus et à les envoyer à l’expéditeur.

Les victimes ils ont effectivement reçu un SMS avec un code à 6 chiffres dans les minutes précédentes, mais était l’application WhatsApp: il s’agit d’un code d’authentification temporaire utilisé pour activer l’application sur un nouveau téléphone, et qui le service envoie automatiquement dès que quelqu’un qui vient d’installer l’application tente d’y accéder en utilisant son numéro de téléphone. Pour les escrocs, par conséquent, tenter l’arnaque est simple: il suffit d’installer l’application sur le téléphone, de se connecter avec le numéro de la personne qu’ils veulent arnaquer, puis d’envoyer à l’arnaqueur le SMS dans lequel ils lui demandent de copier le code de sécurité.

Si la victime tombe dans le piège, les escrocs peuvent la jeter immédiatement hors de son compte WhatsApp et l’usurpation de l’identité avec d’autres contacts, peut-être pour voler des informations personnelles telles que des mots de passe et d’autres données sensibles. Pour cette raison, il est essentiel de ne pas répondre à ce type de message en répondant à la demande, quelle que soit la manière dont l’expéditeur se présente.

Heureusement, WhatsApp a récemment introduit mesures de sécurité pour atténuer les dommages qui découlent de ce type d’escroqueries: les utilisateurs qui viennent d’être exclus d’un compte reçoivent une notification par téléphone, par laquelle on leur demande si la sortie était intentionnelle ou non; dans le second cas, ils peuvent taper sur un lien qui les rend retrouver l’accès immédiatement à votre profil.