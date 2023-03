Le changement radical face à Ninel Conde

célébrités

L’actrice et chanteuse Ninel Conde a déjà réagi à ceux qui critiquent son physique.

© Ninel CondéNinel Conde a surpris ses followers avec le changement physique qu’elle a eu

Ninel Conde continue de donner aux gens de quoi parler, après avoir publié une image où ses fans ont remarqué son changement physique sur son visage, après quoi elle a fait plusieurs déclarations et Elle a même réagi à ceux qui la critiquent.

Sur la photo où le changement de l’actrice est le plus perceptible, elle apparaît vêtue d’une tenue bleue où on peut la voir avec des lèvres proéminentes et un visage légèrement différent de combien la connaissent de projets comme Mer d’amour et Parce que l’amour commandeentre autres.

Bien que les changements de Ninel aient été graduels, ils deviennent plus perceptibles par rapport à la façon dont elle a été vue dans des projets comme Rebelle, où il a donné vie à Alma Rey.

Malgré les changements de visage dont tout le monde parle, Ninel a également changé le reste de son corps et se voit visiblement avec un abdomen plus défini. qui, selon Ninel, est le résultat de ses entraînements quotidiens au gymnase, ainsi que de son alimentation.

Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, où il compte plus de 5,4 millions de followers, les fans ont souligné que le changement est également notoire car certains d’entre eux ne l’avaient pas vu à l’écran depuis longtempsCependant, à travers des histoires Instagram, où elle a répondu aux questions de ses fans, Ninel a déclaré qu’elle était sur le point de sortir une série et un film qui sortiraient en mars et avril.

L’artiste a révélé que parmi ses inspirations figurent Selena, Lucero et Jlo, ce que l’on peut voir dans ses défilés et dans les vêtements qu’elle porte.

+ Voici comment Ninel Conde a réagi aux critiques pour son visage

Dans les stories Instagram où il répondait aux questions de ses fans, Ninel a assuré qu’elle ne se souciait pas des critiques: « Si la personne qui vous critique est moche, alors ça ne compte pas »a déclaré l’actrice de 46 ans.

Ninel Condé veut-il un autre enfant ? Lors de la section questions qu’elle a ouverte dans ses stories Instagram, l’interprète de bombasse tueuse souligné que Il veut un autre enfant, mais s’il le voulait, ce serait par l’intermédiaire d’une mère porteuse.

