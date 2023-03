Cocaine Bear: ce que disent les critiques du film et quelle est l’histoire vraie sur laquelle il est basé

Le film »Ours cocaïne » a attiré l’attention pour sa prémisse idiote et comique sur un ours qui fait une overdose de cocaïne et commence à adopter un comportement violent avec chaque être vivant qui croise son chemin. Bien que le concept puisse sembler bizarre et que beaucoup aient plaisanté en disant qu’Hollywood était à court d’idées, l’histoire était un événement réel qui s’est produit en 1985.

Bien sûr, le film exagère ce qui s’est réellement passé, bien que la véritable histoire de » Cocaine Bear » commence par un accident d’avion où un avion qui s’est écrasé avait une grande quantité de dizaines de cocaïne, qui ont été dispersées sur le site d’impact. puis inhalé par un ours qui passe.

Quelques mois plus tard, les autorités enquêtant sur l’accident ont réalisé qu’un ours avait été retrouvé mort près de la scène. Selon le médecin légiste, l’ours a ingéré un total de soixante-quinze livres (34 kilogrammes) de cocaïne tombée de l’avion, bien qu’une petite quantité seulement soit entrée dans le sang de l’animal lorsqu’il est mort.

Contrairement à l’histoire de »Cocaine Bear », l’ours n’a pas commencé à tenter la vie d’autres personnes, bien que l’histoire ait commencé à être commentée par divers journaux, puis a fait un saut sur Internet où Cocaine Bear est devenu partout le monde une célébrité. Les restes de l’ours ont ensuite été empaillés et peuvent être vus aujourd’hui au Kentucky Fun Mall à Lexington, Kentucky.

Bien sûr, il y a quelque chose de comique à penser à un ours faisant de la cocaïne, avec le film » Cocaine Bear » étant une comédie noire avec des nuances d’horreur slasher, où l’ours joue le tueur titulaire où toutes les pistes Ils cherchent à lui échapper.

Le film a été écrit par Jimmy Gardien et dirigé par Elizabeth Banksavec de nombreux critiques l’appelant une comédie qui va vers « l’humour facile », rendant les capacités de l’ours quelque peu irréelles, le film ressemblant à un court métrage à petit budget.

»Cocaine Bear » sortira au Mexique le 9 mars.