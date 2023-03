The Last of Us et Harry Potter : voici à quoi ressembleraient leurs bébés personnages selon l’intelligence artificielle

Supplémentaire

Avec les progrès de la technologie, la culture pop est devenue une source inépuisable de matériel à explorer et à s’amuser.

© IMDbHarry Potter et Joel, de The Last of Us.

La technologie de l’intelligence artificielle continue d’étonner par ses capacités créatives. A cette occasion, nous avons utilisé IA Mi-journée V5 pour imaginer à quoi ressembleraient les protagonistes de deux productions populaires en tant que bébés : Harry Potter et Le dernier d’entre nous. Alors que la première est l’une des sagas les plus importantes de l’histoire, la seconde a les billets pour être l’une des meilleures séries de l’année.

Était l’utilisateur d’Instagram @benmornin qui a passé la commande et les résultats sont impressionnants. IA Mi-journée V5 était chargé de créer des images réalistes qui montrent les protagonistes emblématiques de ces histoires dans leur version pour enfants. Dans ses réseaux sociaux, il s’est chargé de partager les résultats.

Bella Ramsey et Pedro Pascal, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, entre autres, figuraient certains des acteurs que l’IA en question était chargée de recréer. Les résultats ont été stupéfiants et ont démontré la puissance de l’intelligence artificielle en termes de « créativité » et, si vous voulez, « d’imagination ».

Alors que les images de Le dernier d’entre nous ont été publiés début janvier, ceux de Harry Potter Ils ont été téléchargés sur le réseau social il y a à peine une semaine. Dans ce contexte, ce sont les recréations du Assistant de Poudlard ceux qui ont eu le meilleur accueil, avec plus de 15 000 aime contre seulement 3 000 des photos de la série mettant en vedette Pierre Pascal.

+Où voir The Last of Us et la saga Harry Potter

Voulez-vous tout revoir Harry Potter ou essayez-le Le dernier d’entre nous? HBO Max est la plateforme que vous recherchiez. Ce service de streaming est le seul qui compte autant avec la saga de Assistant de Poudlard comme avec la série inspirée du jeu vidéo de Play Station dans votre catalogue.

