Black Clover 311 : Yuno a pris sa revanche ?

« Plus le mage est fort, plus il y a d’étoiles » et Yuno a coupé Zenon en deux !. Les 2 chapitres précédents montrent clairement que Yuno fait son retour avec une seule pensée : « A Revenge ». « Dépassez vos limites », je suppose que toute la série sur le trèfle noir est basée sur cette déclaration. Ainsi, Yuno a atteint son « Saint Level ». Pour ceux qui ne le savent pas, un mage peut atteindre le niveau Saint lorsqu’une connexion entre l’hôte et l’esprit atteint 100%. Alors que le dernier chapitre se termine par un coup dur porté sur Zenon, le chapitre 311 de Black Clover est partout.

Chapitre 311 du trèfle noir

« Inflexible sur le bien et le mal » – le chapitre précédent montre essentiellement la différence entre l’idéologie de Yuno et de Zenon. En plus de cela, après avoir atteint le nouveau niveau de sa magie, il a pu échanger des coups avec Zenon, capable de se battre au coude à coude. De plus, Fils de Loyse et Ciel- Sun et Moon- Yuno, la star de Spade Kingdom contre-attaque avec son nouveau pouvoir, un nouveau Grimoire.

Quelle est la date de sortie du chapitre 311 de Black Clover ?

Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, le Black Clover 310 n’est pas en retard. Le chapitre 311 sortira le 31 octobre 2021.

Trèfle noir, Ch. 310 : Yuno déchaîne tout ce qu’il a dans une attaque finale ! Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle ! https://t.co/1o8cSCf4ht pic.twitter.com/M0bObdl9X5 – Shonen Jump (@shonenjump) 24 octobre 2021

Black Clover Chapitre 311 Analyses et spoilers bruts Reddit

Selon les informations, les analyses brutes sont publiées 2 à 3 jours avant la date de sortie réelle de la série. Ainsi, selon nos sources, les spoilers et les analyses brutes de Reddit pourraient arriver le 28 octobre 2021.

Où lire le chapitre 311 du manga Black Clover ?

Tous les derniers chapitres du manga Back Clover, y compris Chapitre 311 du trèfle noir peut être lu sur les sites officiels tels que Viz ou Mangaplus. Étant donné que le manga Black Clover est une série hebdomadaire de shonen, il publiera un nouveau chapitre chaque semaine.

