Nouveaux films et séries de Paramount+ en octobre 2022

Les plateformes de streaming sont constamment mises à jour pour fournir une grande quantité de contenu dans leur catalogue, en ajoutant des films nouveaux et classiques, ainsi que certaines séries à mettre à la disposition des foyers de tous leurs utilisateurs. Cette fin de semaine, Paramount+ ajoute de grands titres comme tous les épisodes de »Indiana Jones »et de la franchise d’horreur »pousser un cri ».

C’est pourquoi vous ne savez même pas quoi regarder, nous vous présentons ici les nouveaux films et séries que Paramount+ arrivera en octobre.

Nouveaux films et séries de Paramount+

Première d’Indiana Jones : 3 octobre

Les quatre films de la franchise »Indiana Jones » arriveront à Paramount+, pour ceux qui veulent revivre l’histoire emblématique, ou qui n’ont pas eu l’occasion de la voir, c’est le moment de ne pas manquer l’un des plus histoires influentes du monde du cinéma, à commencer par »Les aventuriers de l’arche perdue ».

La franchise suit un professeur d’archéologie qui parcourt le monde pour collecter des artefacts dangereux et précieux. Harrison Ford il a dépeint Indiana Jones dans chacune des tranches, fournissant au public des mises à jour sur le personnage au fil des décennies.

Scream Première: 3 octobre







Poursuivant la pratique consistant à apporter des franchises de films entières, Paramount + ajoute les cinq films » Scream », y compris le plus récent sorti le 14 janvier 2022. Pour ceux qui recherchent quelque chose de parfait pour regarder cette saison d’Halloween, vous pouvez voir Ghostface aller après Sidney Prescott de se suicider dans la première trilogie de la série.

Autre significatif Première le 7 octobre







Nouveau film de Paramount + qui suit un jeune couple lors d’un voyage en sac à dos où ils rencontrent des événements sombres alors qu’ils traversent le nord-ouest du Pacifique. Le couple se rend vite compte qu’ils ne sont pas seuls, avec des situations étranges qui se produisent à chaque tournant. La production originale met en vedette Jake Lacy dans le rôle de Harry et Maika Monroe dans le rôle de Ruth.

La bande-annonce nous fait comprendre comment la forêt s’empare de l’esprit de Ruth, l’amenant à se comporter de manière cruelle et violente envers Harry. Elle éprouve des visions et de la confusion, agissant d’une manière qui les terrifie et ne sait pas ce qu’elle pourrait faire ensuite.

Première au pays du feu : 7 octobre







Série dramatique sur la lutte contre les incendies mettant en vedette Max Thieriot dans le rôle de Bode Donovan, un jeune condamné avec une chance de racheter son horrible passé. Après avoir été condamné à une peine de prison, le seul moyen de sortir plus tôt est de rejoindre un programme de lutte contre les incendies dans une prison du nord de la Californie. De retour dans sa ville natale, Bode doit naviguer dans les relations compliquées qu’il a laissées derrière lui tout en créant de nouveaux liens avec ceux qui le soutiennent sur le terrain.

NCIS: Los Angeles saison 14 Première: 9 octobre

»NCIS: Los Angeles » est le premier spin-off de la série à succès »NCIS », et suit un groupe d’enquêteurs issus de l’armée et de la police. Le spectacle a d’abord commencé avec des membres de la série originale en tant que distribution principale, mais ils sont finalement passés à d’autres projets alors que « Los Angeles » continuait à déployer de nouvelles saisons. Cette nouvelle équipe se spécialise dans les missions d’infiltration et met les personnages dans des situations tendues, gardant le public captif jusqu’à la fin de chaque épisode.