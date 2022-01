Ricky Gervais explique comment il a décidé de mettre fin à sa vie

*ATTENTION : CONTIENT DES SPOILERS*

Ricky Gervais a expliqué comment il a décidé de mettre fin Après la vie. Regardez ici :

L’émission suit l’homme de 60 ans alors qu’il assume le rôle de Tony, un journaliste d’un journal gratuit qui lutte pour trouver un but dans la vie après le décès de sa femme.

Au cours des deux premières saisons, les téléspectateurs ont été émus par sa bataille contre le chagrin et ses tentatives de sortir de sa perte tragique, et les fans étaient impatients de voir comment les choses se dérouleraient pour le protagoniste.

La finale a laissé d’innombrables téléspectateurs submergés, tandis que beaucoup d’autres se sont demandé ce que tout cela signifiait – quelque chose que Gervais avait prévu.

Gervais savait que les gens auraient des questions sur la fin. Crédit : Netflix

« Je suis sûr que je vais devoir l’expliquer sur les réseaux sociaux pendant les 10 prochaines années », a-t-il déclaré à 45secondes.fr, avant la sortie de l’émission.

Quelle que soit la manière dont vous avez interprété la conclusion, ce n’était clairement pas une fin heureuse parfaite, et certains téléspectateurs ont pensé que la scène de clôture, dans laquelle Tony disparaît, pourrait indiquer qu’il s’était suicidé.

Si vous faisiez partie de ces personnes, vous serez ravi d’apprendre que Gervais – l’auteur, le metteur en scène et la vedette de la série – nous a assuré que ce n’était pas l’interprétation prévue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu l’intention de mettre fin à la série avec Tony et Emma (Ashley Jensen) réunis, il a répondu: « Non, je ne voulais pas ça pour de nombreuses raisons. Je pense que ce serait trop évident. Je pense que ça saperait toutes les choses que nous l’avons vu, lui et Lisa, traverser, d’une certaine manière.

« Je voulais qu’il soit satisfait de sa vie, c’est ce que je voulais. Je n’avais pas non plus l’intention d’une fin terrible pour plusieurs raisons, mais je voulais que ce soit réel et satisfaisant, mais pas parfait, pas une boîte de chocolat.

« Même la relation avec Lisa, je ne voulais pas que ce soit une publicité pour le café. Je voulais que ce soit maladroit, ivre et amusant.

« C’étaient des amis et des âmes sœurs, et ils avaient la meilleure vie. »

Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles il ne voulait pas que Tony et Emma se réunissent. Crédit : Netflix

Il a poursuivi : « Il s’agit de trouver quelque chose du début à la fin. Premièrement, c’est une histoire d’amour. Mais deuxièmement, cela pose la grande question : quand vous perdez tout, la vie vaut-elle encore la peine d’être vécue ?

« Encore une fois, sans spoilers, je dis oui. »

Résumant succinctement la fin, il a ajouté: « Je pense que c’est assez parfait parce que, sans spoilers, le thème est – la vie continue. C’est juste que, c’est juste – la vie continue. »

Donc, si la fin du spectacle vous a laissé en morceaux, c’est parfaitement compréhensible; mais rappelez-vous, le message global est celui de la positivité et de l’espoir.