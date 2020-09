Un couple gay devient le premier parent d’accueil de même sexe

Dans une première pour la Croatie, un couple gay a adopté un enfant à la suite d’une bataille juridique tendue. (STRINGER / AFP via Getty Images)

Après une bataille juridique à l’envers qui a duré trois ans, un couple gay est devenu le premier couple homosexuel à avoir un enfant en Croatie, ont déclaré des militants lundi 4 septembre.

Ivo Šegota, un biologiste moléculaire, et Mladen Kožić, un sociologue, ont lancé une offre légale pour contester une loi interdisant aux couples de même sexe de s’installer après le rejet d’une demande de 2017. Ceci malgré le fait que le couple soit des partenaires de vie enregistrés, ce qui leur accorde des droits comparables aux couples mixtes.

Après que leur demande initiale de placement en famille d’accueil en 2017 ait été rapidement rejetée, le couple s’est fait taper sur les centres de protection sociale, le ministère de la politique sociale et les tribunaux – leur vie est dominée par des évaluations, des rejets, des appels et des décisions – dans leur effort pour commencer. une famille.

Mais finalement, leur sort a porté ses fruits.

Selon Rainbow Families, l’un des principaux groupes de pression LGBT + de Croatie, le couple a été victorieux et deux enfants ont été hébergés avec Segota et Koxic il y a quelques semaines.

Cela faisait suite à un verdict de la Cour constitutionnelle plus tôt cette année qui déclarait que tout le monde devrait avoir des chances égales d’accueillir des enfants, quel que soit leur statut familial, ouvrant la voie à l’adoption par Šegota et Kožić.

«Nos membres Ivo et Mladen sont très satisfaits des nouveaux membres de leur foyer», a déclaré Daniel Martinovic, chef de Rainbow Families, selon Barrons a rapporté.

«Cela nous donne l’espoir que les choses dans notre pays peuvent encore changer», a déclaré Martinovic, s’engageant à lutter pour «la pleine égalité conjugale et familiale».

«Il n’ya pas d’enfant pour qui il vaudrait mieux passer son enfance dans un foyer pour orphelins qu’avec le soutien d’adultes, y compris de deux hommes.»

Les lois fortement anti-LGBT + de la Croatie se sont progressivement dégelées ces dernières années, ce qui, selon les militants, indique des attitudes de plus en plus modérées envers les droits des homosexuels.

Les progrès ont été lents, en partie à cause de l’influence de l’Église catholique sur le pays. Un petit groupe de leaders religieux puissants a cherché à restreindre la législation sur la promotion et l’adoption des personnes LGBT + – avec presque toujours succès.

Une loi sur le placement en famille d’accueil introduite en décembre 2018 a effectivement interdit aux couples de même sexe d’être placés.

Les organisations de défense des droits LGBT + ont été irritées après que le parlement croate a ignoré les appels de plus de 200 psychologues et sociologues appelant à la promotion des droits à étendre aux personnes queer, avec Šegota et Kožić écrivant une lettre ouverte au gouvernement croate à l’époque faisant valoir qu’une telle la loi «a encore renforcé la stigmatisation et lui a donné un cadre juridique».