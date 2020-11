Une publicité de Noël bizarre redevient virale sur Twitter

La publicité de Noël de Robert Dyas déroute le public depuis cinq ans (Twitter)

Il est temps d’installer les guirlandes lumineuses et de prendre une tarte à la viande, car la publicité de Noël de Robert Dyas fait de nouveau le tour de Twitter – et cela ne peut signifier qu’une chose: la saison des fêtes a officiellement commencé.

Beaucoup ont passé les dernières semaines à se demander à quel point il était trop tôt pour installer les décorations de Noël, mais la publicité de Robert Dyas est un bon moyen de savoir exactement quand la saison commence – et, cher lecteur, elle a enfin commencé.

le publicité vraiment bizarre, sorti pour la première fois en 2015, montre le personnel et les clients d’un magasin Robert Dyas bordé de guirlandes en train de parler fièrement de leurs passe-temps et, euh, de leur sexualité.

«Salut, je m’appelle Marcus. Je travaille chez Robert Dyas et je suis gay », déclare un homme dans l’annonce.

Entouré d’un Minion explosif et de machines à café à capsules, il poursuit: «J’aime sortir avec mes amis et jouer au volleyball.

«J’aime aussi montrer à nos clients homosexuels et hétéros une gamme funky de nos cadeaux de Noël.»

Le prochain est James, qui est droit et tient une casserole.

«Je travaille chez Robert Dyas», dit-il, «j’aime faire de la voile, cuisiner et montrer tous nos gadgets de cuisine de Noël à nos clients homosexuels et hétéros.»

Dans ce qui pourrait être le moment le plus emblématique de la publicité, un client brandit un spiraliseur et dit aux téléspectateurs: « Je suis bisexuel et je trouve toujours quelque chose que j’aime chez Robert Dyas. »

Les téléspectateurs sont alors informés que Robert Dyas est un endroit où «les gays et les hétéros peuvent acheter des exercices et bien plus encore».

La saison de Noël a officiellement commencé alors que la publicité de Robert Dyas revient une fois de plus sur Twitter.

Nous avons tous ces petits moments spéciaux qui nous disent que la saison des fêtes est en route. Pour certains, c’est la première fois qu’ils entendent «Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi» à la radio; pour d’autres, c’est regarder leur film de Noël préféré.

Mais pour Twitter gay, c’est ce moment spécial où les gens commencent à partager la publicité de Noël de Robert Dyas, déconcertant ceux qui ne l’ont jamais vue auparavant et envoyant absolument le reste d’entre nous.

Asseyez-vous Mariah, pour moi Xmas est tout au sujet de Marcus qui travaille pour Robert Dyas et est gay. https://t.co/kg5Zjheubu – David Hunter (@HoneyToTheD) 10 novembre 2020

Penser à ce classique aujourd’hui pic.twitter.com/t112UuaSjO – Philip Normal (@philipnormal) 10 novembre 2020

Je suis bisexuel et je trouve toujours quelque chose que j’aime chez Robert Dyas – ⁂ Astrid ⁂ (@ AstridF_24_) 10 novembre 2020

«Je suis bisexuel et je trouve toujours quelque chose que j’aime chez Robert Dyas» c’est vrai !! Moi aussi!! Je ne peux pas partir sans dépenser au moins dix livres !! Merci @dalecornish pour égayer ma pointe des pieds quotidienne dans l’horreur de l’existence éveillée avec ce joyau https://t.co/WehqPb3sOq – Luke Turner (@LukeTurnerEsq) 11 novembre 2020

CECI EST INCROYABLE!!!!!

«Je suis bisexuel et je trouve toujours quelque chose que j’aime chez Robert Dyas» https://t.co/TGbq7QgGHY – Dale Cornish (@dalecornish) 11 novembre 2020

La publicité de Robert Dyas semble arriver plus tôt chaque année – Charlie ⚪️🔴⚪️ 🇫🇷 • Compte de fan de Phil Mattingly (@KimJongUnVEVO) 10 novembre 2020

Bien que la publicité soit essentiellement un aliment de base de la saison de Noël, tout le monde ne l’a pas vue auparavant – et certaines personnes ont partagé leur confusion, leur horreur et leur joie abjectes en la voyant pour la première fois.

Qu’est-ce que c’est?!?! 🤣😂🤣 «Robert Dyas: où les gays et les hétéros peuvent acheter des exercices» https://t.co/kera3hbruK – Aaron Twitchen (@AaronTwitchen) 10 novembre 2020

D’autres n’ont pas tardé à souligner qu’ils achetaient tout le temps chez Robert Dyas, et tout cela grâce à l’annonce de Noël de rêve de la chaîne de quincaillerie.

Je magasine chez Robert Dyas uniquement pour cette publicité https://t.co/ylmyKZtXpe – Noël WAPping ❄️☃️ (@DpDormouse) 10 novembre 2020

Je ferai tous mes achats de Noël chez Robert Dyas. https://t.co/jW0WABuKMr – Tom (@OhFluffySheep) 11 novembre 2020

L’annonce de Noël bizarre et fébrile semble être une parodie d’une publicité de 2009 pour un magasin de meubles.

On ne sait pas exactement comment ou pourquoi la célèbre publicité de Robert Dyas a été folle en premier lieu, mais beaucoup pensent qu’il s’agit d’une parodie d’une publicité obscure pour un magasin de meubles de Caroline du Nord à partir de 2009.

Rhett et Link’s Red House ont publié leur campagne «Meubles pour les Noirs et les Blancs» et, compte tenu des réactions des téléspectateurs, les gens étaient perplexes. Était-ce satirique ou sérieux?

Dans l’annonce de la Maison Rouge, un employé explique: «Je suis Richard, je travaille à la Maison Rouge et je suis Noir. J’aime pomper du fer et pomper des meubles dans les maisons. »

Associée à un jingle accrocheur, la publicité de meubles a exploré les passe-temps de leur personnel et de leurs clients et discuté de leur race.

À la fin des années 2000, il a effacé Internet – et il semblait que Robert Dyas essayait de faire de même avec sa publicité de Noël.