Nouveau Pokémon Snap: Pokémon légendaire Ho-Oh – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon légendaire Ho Oh plonge dans Nouveau Pokémon Snap au. Pour que vous puissiez le voir, vous devez d’abord effectuer certaines actions. Dans ce Guider nous vous montrons où trouver Ho-Oh, où trouver les plumes de l’arc-en-ciel et nous vous toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: emplacements du légendaire Ho-Oh et des plumes arc-en-ciel

Ho-Oh tu peux après avoir terminé l’histoire principale découvrir. Une fois que vous avez joué à travers le scénario, dirigez-vous vers le cours Volcan bouillant. Le légendaire Pokémon Feu / Vol est là D’un Rang de chercheur sur 3 rencontrable. Notre guide de solutions vous montre ce que vous devez faire!

Étape 1: repérez Ho-Oh à l’extérieur

Ho-Oh plonge à un endroit aléatoire en dehors du cours Volcan bouillant allumé, donc avant de vous rendre à l’intérieur du volcan. Prenez une photo dès que vous la voyez pour pouvoir suivre les étapes suivantes. Il apparaît dans l’un des emplacements suivants:

Solution: nous allons vous montrer comment trouver Ho-Oh dans New Pokémon Snap. © Nintendo / The Pokémon Company

La plupart du temps, il vole dans le ciel dès le début de l’itinéraire. Regarde à droite Fente , dans lequel un charmeur gambade. Si vous ne le voyez pas là-bas, il y a deux autres endroits possibles où il peut être découvert.

dans le Zone avec les Monargoras Ho-Oh peut aussi voler dans le ciel. Pour ce faire, regardez à l'arrière gauche dès que vous atteignez la zone – à savoir où un Monargoras piétine bruyamment dans la zone.

Si vous tournez à droite au Monargoras, vous pilonnez Charmander près d'une fleur de cristal environ. Ho-Oh pourrait aussi voler par là.

Étape 2: Tournez à droite au croisement

Dès que vous entrez dans le volcan, une jonction s’ouvre. Prenez le bon chemin pour pouvoir passer trois plumes arc-en-ciel.

Étape 3: trouvez les 3 plumes arc-en-ciel

Ho-Oh laisse trois de ses Plumes arc-en-ciel tombe. Vous devez tous les trouver et jeter chacun d’eux avec une boule de lumina pour qu’ils commencent à briller. Vous pouvez trouver les plumes à ces endroits:

1er printemps: La première plume est dans la pièce avec le champ de lave, dans laquelle Charmander rompt. Là, vous devez regarder à gauche le mur opposé. Le stylo est dans le rocher.

© Nintendo / The Pokémon Company

2ème ressort: Dès que vous arrivez dans la zone avec la lave bleue, regardez directement à droite. Une querelle y dort. Réveillez-le avec une boule lumina et il ouvre la voie à la plume arc-en-ciel, que vous pouvez ensuite jeter avec une boule lumina.

© Nintendo / The Pokémon Company

3ème ressort: La dernière plume est directement sur le côté opposé du qurtle endormi. Là où se trouvent Flamara et Charmander, vous verrez également la plume arc-en-ciel.

© Nintendo / The Pokémon Company

Étape 4: ho-oh apparaît!

Si vous avez terminé toutes les tâches, Ho-Oh apparaît dans la dernière zone – peu de temps avant la fin du niveau. Il s’envole de l’ouverture volcanique et y fait quelques tours avant de disparaître à nouveau dans le ciel.

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Ho-Oh.

Remplissez la page Fotodex de Ho-Oh avec toutes les poses

Solution: Voici à quoi peut ressembler une page Fotodex complète de Ho-Oh! © Nintendo / The Pokémon Company

Pour obtenir les quatre instantanés nécessaires de Ho-Oh, suivez simplement notre guide de solution:

Photo 1 étoile par Ho-Oh

Pour cette photo, il suffit de photographier simplement Ho-Oh quand il vole à l’extérieur du volcan. Bien sûr, cela ne donne pas beaucoup de points car c’est encore très loin. Il vaut mieux prendre un instantané du moment où Ho-Oh flotte du ciel dans la dernière partie du parcours.

© Nintendo / The Pokémon Company

Il y a une autre alternative pour la photo 1 étoile: si Ho-Oh tourne ses genoux pour voler progressivement hors de la pièce à nouveau, il frappe avec des boules de lumina. Si vous le frappez assez souvent, il fait une vrille dans les airs puis atterrit au sol. L’instantané que vous prenez pendant que Ho-Oh est sur le sol est également noté avec une étoile.

© Nintendo / The Pokémon Company

Photo 2 étoiles de Ho-Oh

le Image 2 étoiles est très facile à faire. Il suffit de prendre des photos de Ho-Oh quand il vole.

© Nintendo / The Pokémon Company

Photo 3 étoiles de Ho-Oh

Pour le Photo 3 étoiles il existe plusieurs poses alternatives. L’option la plus simple est de lancer une boule lumina sur Ho-Oh quand il fait ses tours dans la dernière zone du niveau. Il est préférable d’attendre qu’il vole dans votre direction. Le Pokémon légendaire répond à la boule Lumina et pousse un cri.

© Nintendo / The Pokémon Company

Vous obtiendrez une pose encore meilleure si vous répétez ceci et frappez Ho-Oh plus souvent avec une balle Lumina. Après quelques lancers, il jouera un rôle dans les airs. C’est le cliché parfait pour une photo 3 étoiles. Ensuite, il atterrit au sol (à partir de là, il n’y a plus qu’une étoile).

© Nintendo / The Pokémon Company

Photo 4 étoiles de Ho-Oh

Dès que vous avez terminé toutes les tâches et que Ho-Oh apparaît dans la dernière zone du parcours, il flotte du ciel. Ensuite, il crie et pose pour vous. Capturez ce bref instant sur un instantané et vous obtenez l’image 4 étoiles du légendaire oiseau de feu!

© Nintendo / The Pokémon Company