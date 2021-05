13 séries fantastiques et de science-fiction Netflix à reprendre

Netflix est souvent submergé par le nombre impressionnant de productions qu’il a dans son catalogue. Pour cette raison même, parfois, de nombreuses séries de grand intérêt passent à moitié inaperçues, ou sont rapidement oubliées, ou ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent. Nous avons fouillé le catalogue des séries Netflix pour sélectionner 13 science-fiction qui méritent d’être récupérées: certains sont des échecs injustes, d’autres sont des succès dont le temps est passé, d’autres simplement passés sans douleur ni gloire sans le mériter. Voilà notre sélection.

Orphelin noir (2013)

Une des séries cultes de Netflix, qui sur cinq saisons dévoile une histoire captivante sur un vol d’identité qui se transforme rapidement en complot clone au milieu. Lauréate de plusieurs prix et avec un fandom dévoué et actif, la série n’est pas seulement un thriller au rythme effréné, mais soulève également une série de questions sur l’identité et ses limites qui, encore aujourd’hui, restent innovantes.

Sense8 (2015)

Deux gros frappeurs de la science-fiction, les sœurs Wachowski (‘The Matrix’) et J.Michael Straczynski (Babylon 5) unissez vos forces pour l’un des premiers originaux à succès de la plate-forme, alors qu’elle n’était pas encore si encombrée et des extravagances comme celle-ci pourraient être autorisées, une justification (entre autres) d’une sexualité fluide et d’une personnalité qui a été prématurément annulée. Ses deux saisons et un épisode spécial qui clôture au mieux les intrigues ouvertes suffisent pour entrer dans une série très spéciale, environ huit étrangers du monde entier connectés émotionnellement et mentalement.

L’OA (2016)

Divisée en deux parties, cette étrange série qui a rapidement acquis un prestige international notable, met davantage l’accent sur le drame que sur la science-fiction, avec l’histoire de une jeune femme aveugle disparue depuis sept ans, après quoi elle réapparaît mystérieusement avec une vision rétablie. Bientôt, il prend la mission d’ouvrir un portail vers une autre dimension, dans une série fascinante, pleine d’énigmes et qui bénéficie d’une performance captivante de Brit Marling.

Carbone modifié (2018)

Une série qui malgré ses problèmes méritait plus de chance: Netflix voulait en faire l’un de ses blockbusters phares, un peu dans le style de ce qu’il réaliserait plus tard avec « The Witcher », mais une deuxième saison qui a ruiné les conclusions du premier He mettre le projet au rebut, qui a été annulé pour ne pas avoir répondu aux attentes. La botte, cependant, avec son histoire de un condamné ressuscité 250 ans après sa mort pour résoudre un meurtre est pur cyberpunk, faisant des excès futuristes du roman dans lequel un drapeau stimulant a été inspiré.

Les Innocents (2018)

Netflix propose de nombreuses séries de science-fiction et de fantaisie destinées au jeune public, mais c’est l’une des meilleures et des moins connues. Parlez-nous du histoire d’amour mal comprise et juvénile à utiliser … seulement qu’elle a la capacité de changer de forme. Comme glaçage, un parfait Guy Pearce comme docteur fou qui veut attraper, comprendre et posséder les pouvoirs de la jeune femme.

Nightflyers (2018)

À présent, nous savons que George RR Martin est plus que l’auteur de «Game of Thrones», et c’est le meilleur exemple. Basé sur un court roman de l’auteur, est davantage orienté vers la science-fiction et l’horreur avec l’histoire d’un navire qui atteint la fin du système solaire. La grande trouvaille de cette production SyFy est le navire lui-même, capable de doter la série d’une atmosphère inquiétante et terrible unique, rappelant les grands films d’horreur de l’espace.

Perdu dans l’espace (2018)

En attendant la première cette année d’une troisième et dernière saison, on peut déjà juger cette production qui met à jour la série mythique d’aventures spatiales des années 60 et qui a été un peu ignorée pour un tel péché. Mais la vérité est que le résultat est très estimable: Molly Parker et Parker Posey sont géniaux, le personnage du robot et son intrahistoire est une découverte et comme un soulagement de tant de séries sombres et déprimantes, cette histoire d’une famille qui doit rester Unis à tous Coast to Survive est une pure et joyeuse aventure familiale.

La pluie (2018)

Une pluie d’origine mystérieuse a anéanti la population en quelques jours, depuis lorsque l’eau touche la peau des gens, ils les transforment en sauvages en quelques minutes. Mais un couple de frères est hébergé dans un bunker depuis six ans, et quand ils en sortent, ils découvrent que le monde a changé. Une aventure jeunesse qui joue l’éco-apocalypse et le drame l’adolescence, et qui présente une facture européenne très intéressante.

Maniaque (2018)

Emma Stone et Jonah Hill (et dans les seconds rôles, certains aussi immenses Sonoya Mizuno et Justin Theroux) sont les protagonistes de cette cauchemar avec des notes de comédie sur deux inconnus qui se rencontrent dans un essai pharmaceutique. Réalisée par l’imprévisible Cary Joji Fukunaga, responsable de la première saison de « True Detective » ou « No time to die », la série est un voyage hallucinogène avec des esprits qui voyagent dans le temps et l’espace, dans une romance impossible baignée d’une science très peu fiable . Une des expériences télévisuelles les plus uniques de ces derniers temps.

Élever Dion (2019)

Une vision différente de l’histoire d’origine des super-héros habituelle. Ici un enfant commence à développer des capacités extraordinaires et sa mère célibataire devra prendre soin de le protéger. Une histoire avec peu d’action mais beaucoup d’émotion, produite par Michael B.Jordan et qui attend maintenant sa deuxième saison, et qui sert à plonger dans l’attrait indiscutable et intime des histoires de super-héros.

Osmose (2019)

Une série française très intéressante qui part d’un concept de pure science-fiction, la rencontre avec l’âme sœur à travers la technologie (une idée qu’elle partage avec le récent ‘The One’). Mettre l’accent sur l’émotionnel, mais sans laisser de côté une part fascinante du genre purC’est une série qui se démarque des rythmes parfois quelque peu mécaniques et prédéterminés de la télévision américaine, et pour cette raison même elle est stimulante et différente.

3% (2020)

Netflix propose des séries de science-fiction brésiliennes très intéressantes. César Charlone, directeur de la photographie de ‘City of God’ en est responsable de quelques-uns, le dystopique ‘Omniscient’ (à propos d’un État embourbé dans une surveillance absolue) et ce ‘3%’, dans une vague de sociétés divisées en riches et pauvres. Avec des airs d’intrigue à l’Elysée, l’origine brésilienne de la série lui donne une viscéralité et un savoir de quelle dystopie supposée il parle vraiment très stimulant.

Extérieur (2020)

Le fait que cette série ait été annulée lors de sa première saison juste un mois après sa première fin 2020 montre à quel point elle est passée sous le radar, et c’est dommage. Ces séries Inspiré d’un article de journal sur l’isolement dans l’espace, il porte le réalisme à ses dernières conséquences émotionnelle, avec une Hilary Swank parfaite en tant qu’astronaute qui doit se rendre sur Mars pendant la nuit en cas d’urgence. Il était en avance sur la mode actuelle de refléter l’espace extra-atmosphérique de manière réaliste, et il en a payé le prix, malgré son excellent savoir-faire technique et dramatique.