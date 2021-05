Black Panther 2 explorera davantage le monde de Wakanda et son ensemble de personnages

Sans en dire trop, Marvel Studios a dévoilé le premier synopsis de Black Panther: Wakanda Forever, qui nous donne une idée de ce que la suite va explorer. Marvel a révélé de nombreuses informations sur sa prochaine liste de MCU Phase 4 plus tôt cette semaine, y compris le titre officiel de Panthère noire 2, ainsi que les dates de sortie, les nouveaux titres et plus encore. En conséquence, le bref synopsis de la suite très attendue s’est en quelque sorte perdu dans le flux d’informations.

Marvel Studio promet que Black Panther: Wakanda Forever «continuera d’explorer le monde incomparable de Wakanda». Marvel continue également de répéter que le film se concentrera sur les personnages qui entouraient T’Challa dans le premier film, donnant à « tous les personnages riches et variés introduits dans le premier film » plus à faire dans la suite. La suite est écrite et réalisée par Ryan Coogler, qui était derrière Panthère noire. Les fans de MCU pourront revenir à Wakanda lorsque Black Panther 2 sortira le 8 juillet 2022.

Certes, ce n’est pas grand-chose à faire. Malheureusement, Chadwick Boseman est décédé l’année dernière à la suite d’une longue bataille contre le cancer du côlon. L’acteur avait joué T’Challa dans l’univers cinématographique Marvel en commençant par Captain America: Civil War, menant à la première Black Panther. Boseman est également apparu dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Il a déjà été confirmé que le rôle ne sera pas refondu. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’un autre personnage de l’univers prenne le relais.

En ce qui concerne la ligne de connexion, cela confirme simplement que nous explorerons davantage Wakanda, tout en rattrapant les personnages auxquels nous avons été présentés dans le premier film. Cependant, il n’explique pas comment ils traiteront T’Challa. Il faut imaginer que ce sera un élément majeur de l’intrigue. Reste à savoir s’ils tuent ou non le personnage dans le MCU ou expliquent son absence d’une autre manière. Ryan Coogler, qui a réalisé le premier film, revient dans le fauteuil du réalisateur.

Black Panther, sorti en 2018, a été mis en place comme un succès garanti. Le MCU était une entité éprouvée à ce moment-là et le personnage était parfaitement configuré dans Civil War, qui est devenu le plus grand film au box-office mondial en 2016. Mais il était difficile d’imaginer à quel point il allait être un succès. . Le film a reçu des éloges quasi universels de la part des critiques à son arrivée, ouvrant la voie à une course record au box-office. Au total, le film a rapporté 1,34 milliard de dollars. Il a également remporté une nomination pour le meilleur film aux Oscars, une première pour un film de super-héros.

S’il reste à voir qui prendra le relais, il existe plusieurs options. Le favori semble être Shuri, la sœur de T’Challa, jouée par Letitia Wright. D’autres options incluent M’Baku de Winston Duke, Okoye de Danai Gurira et Nakia de Lupita Nyong’o. Michael B.Jordan, cependant, a pour la plupart exclu un retour en tant qu’Erik Killmonger dans la suite. Black Panther: Wakanda Forever devrait sortir en salles le 8 juillet 2022, et la production devrait commencer dans les mois à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Marvel.com.

