Oscar Isaac et Ethan Hawke jouent dans une nouvelle bande-annonce de  » Moon Knight  », la nouvelle série Marvel pour Disney +

Studios Marvel a publié la première bande-annonce de ce que sera sa prochaine série exclusive pour Disney+ dans le Univers cinématographique Marvel. « Chevalier de la Lune », racontera l’histoire de Steven Grant, un travailleur qui souffre de pertes de mémoire et vit des flashbacks d’une autre vie.

Au cours de son voyage, Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que ses deux alter ego coexistent, il doit composer avec la complexité de leurs identités tout en s’immergeant dans un contexte mystérieux des dieux d’Égypte.

La série débutera par une première saison de six chapitres, une durée similaire aux autres séries de merveille Quoi Loki ou Faucon et le soldat de l’hiver. acteur vedette oscar isaac, est prévue pour le 30 mars et commencera avec un seul épisode, en lançant un nouveau tous les mercredis. Le casting est également composé de Mai Calamawy Oui Ethan Hawke, qui jouera le méchant de la série, donnant vie à Arthur Harrow, un personnage de bande dessinée qui est le chef d’une secte.







« Moon Knight » deviendra la première série Marvel sur Disney+ à présenter un personnage original inédit. La prochaine présentation sera elle hulk dans une série mettant en vedette Tatiana Maslany qui mettra en vedette le géant vert de Marc Ruffalo. Au cours de cette même année, il sera également publié Invasion secrète, la série elle-même Samuel L Jackson reprenant son rôle mythique de Nick Fury.

Moon Knight a été créé par Doug Moench et Don Perlin pour la série « Werewolf by Night » de Marvel en 1975. Bien qu’il ne soit pas l’un des principaux personnages de l’éditeur, il est sans aucun doute l’un des plus complexes et des plus intéressants.