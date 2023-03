Antonio Pagudo : Qui est le partenaire de l’acteur ?

in

célébrités

Antonio Pagudo est apparu dans une émission de télévision où l’acteur a parlé de son partenaire et nous vous disons qui il est.

©Antonio PagudoL’acteur Antonio Pagudo fait la promotion de son dernier film

L’acteur espagnol Antonio Pagudo est devenu une tendance après être allé à La fourmilièreoù le conducteur Pablo Motos a révélé que sa femme travaille dans le programmesoulevant le doute de qui est le partenaire de l’acteur.

L’acteur a assisté au programme, depuis fait la promotion de la bande Sous thérapie, disponible sur les écrans à partir du 17 mars et, au cours de l’émission, Motos a souligné « La femme d’Antonio est Monica, qui travaille ici. Nous avons fait pression sur Monica pour qu’elle nous dise tout sur vous« .

Qui est le partenaire actuel d’Antonio Pagudo ? L’acteur a une relation avec Monica Cordobésactrice avec qui il a travaillé dans Myrte. Le couple s’est marié en 2006 et a deux enfants..

+ Dans quelles séries et films Antonio Pagudo apparaît-il ?

L’un des rôles les plus célèbres de l’acteur est celui de Javi Maroto dans la série télévisée Ce qui nous attendmême si, selon IMDB il a plus de 25 crédits dans des émissions de cinéma et de télévision.

D’accord avec IMDBle premier projet de Pagudo était Mon oncle paieà partir de 2006, mais il a été dans d’autres, comme DÉCALAGE, Déchets, Détaler, Sauvez les zombies, Terreur et juste et Benidorm.

