Nous aurons Vision et Scarlet Witch en janvier: Disney + annonce la date de sortie de ‘WandaVision’

Avec un bref teaser, depuis son compte Twitter, Disney + a annoncé la date de diffusion de « WandaVision », son hommage à l’âge d’or de la télévision nord-américaine mettant en vedette deux des Avengers les plus uniques de Marvel. Ce sera le 15 janvier lorsque la série atteindra Disney +, avec un certain retard par rapport à la date envisagée avant la pandémie, qui était l’automne de cette année.

Cela mettra fin à toute une année de sécheresse des productions Marvel dans le cinéma et la télévision. Après ‘Endgame’ et la petite coda qui était ‘Spider-Man: loin de chez soi’, les fans voulaient voir comment le début sans faille d’une décennie de la nouvelle scène audiovisuelle de Marvel se poursuivait. L’arrivée de la pandémie et les retards qui ont suivi ont non seulement fini par envoyer des films tels que « Black Widow » jusqu’en 2021, mais la série prévue pour Disney + a également été retardée.

Une nouvelle ère arrive. Marvel Studios ‘ @WandaVision, une série originale, est diffusée le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35 – Studios Marvel (@MarvelStudios) 12 novembre 2020

Un hommage à l’âge d’or de la télévision

Cette semaine, on savait que la série Il est présenté comme un hommage affectueux à des séries mythiques de la télévision américaine, comme « I love, Lucy ». La texture exacte de l’expérience reste à voir, mais ce qui peut être déduit des bandes-annonces vues jusqu’à présent et avec quelques détails de ce teaser aujourd’hui, avec ce papier peint qui se décolle et montrant des interférences, c’est que c’est peut-être un fantasme objectif dans lequel les Avengers joués par Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont capturés.

L’annonce de «WandaVision» est importante à partir du moment où, enfin, les plans de Disney et Marvel sont réactivés. Après que toute la phase 4 et au-delà ait été retardée de plusieurs mois, et avec pratiquement aucune nouvelle de « The Falcon and the Winter Soldier », il y avait un certain nuage noir sur les super-héros Marvel. Les fans peuvent respirer: nous aurons Wanda et nous aurons Vision. En noir et blanc glorieux.