Manger des œufs de Baby Yoda était intentionnellement dérangeant, Lucasfilm défend la controverse

L’une des principales raisons pour lesquelles Disney Le mandalorien est un énorme succès est l’adorableness écrasante de Baby Yoda à savoir, l’enfant. Même les endroits où le script du Guerres des étoiles La série télévisée a faibli, c’est sa gentillesse qui a sauvé l’histoire. Mais récemment, c’est sa personnalité attachante qui a été au centre d’une controverse. Baby Yoda grignote joyeusement les œufs d’une grenouille extraterrestre Le mandalorien Le dernier chapitre de la saison 2 a provoqué un tollé en ligne.

L’épisode de vendredi dernier intitulé « The Passenger » a vu Mando (Pedro Pascal) fournir un passage à Frog Lady, une extraterrestre amphibie qui tente d’atteindre en toute sécurité son mari avec ses œufs non fécondés. Elle explique que les œufs sont les derniers de sa lignée et qu’ils doivent être fécondés avant l’équinoxe. La sécurité de ses œufs est si importante pour elle qu’elle est prête à voyager sous la lumière et à risquer la détection, car aller plus vite tuerait ses œufs.

Après avoir établi la signification de ses œufs pour elle, Le mandalorien puis passe aux scènes de Baby Yoda surpris en train de manger les œufs par Mando, qui le réprimande mais en vain, car à plusieurs reprises au cours de l’épisode, Baby Yoda est surpris en train de grignoter les œufs. Il continue de se faufiler dans le bocal et de voler les œufs pour les manger. C’est un bâillon qui court tout au long de l’épisode qui tente de comparer les singeries de The Child à celles d’un bébé humain et leur habitude de mettre tout ce qu’ils trouvent dans leur bouche.

Mais de nombreux fans de la série Disney + ont été consternés par ce nouveau côté de Baby Yoda. Beaucoup se sont sentis scandalisés que Le mandalorienLes écrivains de l ‘auteur ont présenté pour la première fois la situation difficile de la Dame grenouille et de son gentil centre de la scène, seulement pour transformer le «meurtre» des derniers êtres d’ une espèce presque disparue en une blague, espérant que Baby Yoda se bourrerait avidement avec les œufs serait adorable.

Comme ceux qui ne sont pas en faveur de la scène ne l’ont pas laissée glisser et commentent toujours comment Le mandalorien a tenté de « vendre le meurtre comme une blague hilarante », Phil Szostak, directeur artistique créatif de Lucasfilm, s’est tourné vers Twitter et a défendu la scène, expliquant en quoi elle était conçue comme un « effet comique ».

« Pour mémoire, le chapitre 10 de The Mandalorian indique clairement que les œufs de la grenouille ne sont pas fécondés, comme les œufs de poule que beaucoup d’entre nous apprécient. Mais évidemment, les poulets ne sont pas des êtres sensibles et l’enfant qui mange les œufs est intentionnellement dérangeant, car effet comique. »

Il ajouté que ceux qui se gaussent de séries et de films d’horreur savent que « les choses dérangeantes font rire certains d’entre nous et certains d’entre nous se tortiller, ou les deux. Votre kilométrage peut varier. »

Mais certains des fans les plus en colère de Le mandalorien ne sont pas prêts à acheter l’explication et se sont opposés à son raisonnement, affirmant que la scène était dérangeante et que la série n’était pas une histoire d’horreur. Un utilisateur Twitter commenté que Baby Yoda grignote le dernier espoir de la Frog Lady pour son espèce est « en fait plus proche de f —– g up la FIV de quelqu’un. »

« Pour mémoire, la dame grenouille était très catégorique sur le fait que ses œufs étaient importants pour elle, et que c’était sa dernière et unique chance d’avoir des enfants. Donc, c’est en fait plus proche de f —– g up quelqu’un FIV, ce qui serait incroyablement bouleversant pour une maman en herbe. Ce n’est pas drôle. «

Beaucoup ont appuyé le tweet ci-dessus, relatant que ce n’était « pas drôle du tout d’entendre maman grenouille entrer dans les détails sur l’importance et l’amour de ses œufs pour elle et de devoir les regarder se faire manger à trois reprises pour des s — s et des rires. »

La scène a déclenché des réponses variées de la part des téléspectateurs, car nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se lasser de la gentillesse de Baby Yoda dans l’épisode. Au cas où vous étiez tous « Aww » en le regardant faire des roucoulements et faire la moue quand Mando lui réprimande d’arrêter de voler les œufs, un Funko Pop! Le jouet mettant en vedette Baby Yoda avec la boîte à œufs de la grenouille a également été lancé dans le cadre des lundis de Mando.

