Surviving the Aftermath prépare sa plus grande mise à jour à ce jour

Un changement radical n’est pas attendu dans le patch de mise à jour Surviving the Aftermath’s Prosperity. A tel point qu’il ne vous permettra pas de récupérer des parties sauvegardées.

Le dernier jeu de la saga Surviving est toujours en cours Accès anticipé. Et précisément pour cette raison, et malgré l’apparence d’un jeu assez fini, les choses peuvent changer du jour au lendemain. C’est ce qui se passe avec le patch Mise à jour Survivre à l’après-prospérité (ou Platine, qui est également connu de cette façon). Cela change l’orientation du jeu et laisse ce qui était déjà là jusqu’à présent comme élément « optionnel » dans le jeu lui-même.

La raison principale est d’adapter le jeu à la vision initiale qu’on en avait, où une colonie est gérée et tout ce que cela implique. Par conséquent, la prochaine mise à jour contient beaucoup de contenu pour la gestion « macro » de notre règlement, laissant la gestion « micro » comme un sujet plus facultatif qu’elle ne l’était jusqu’à présent.

Le nouveau système, qui sera détaillé plus tard cette semaine, cherche largement à changer l’utilisation des ressources et la façon dont elles affectent la colonie. Ceux-ci ont été divisés en ressources coloniales (qui ne se trouvent qu’à l’intérieur des frontières) et d’autres qui ne se trouvent qu’à l’extérieur. Les arbres technologiques et les coûts des bâtiments et des productions ont également été adaptés. De cette façon, certains éléments plus puissants, comme la pierre ou le métal, ont été « délocalisés » afin qu’ils soient plus éloignés de nos noyaux initiaux. Cela laisse les premiers stades de notre colonie sous le couvert de bois et de plastique, essentiellement.

Merci d’avoir rejoint notre diffusion en direct, Survivants ! Maintenant, si vous êtes d’humeur à lire, nous avons un nouveau journal des développeurs pour vous, et bien sûr il s’agit également de la mise à jour Platinum. Découvrez-le ici : https://t.co/M8GrUWE0Fm pic.twitter.com/boEdH588jj – Jeux de survie (@Surviving_PDX) 30 août 2021

La carte du monde prend désormais également plus d’importance en faisant que les nouveaux avant-postes peuvent être, en plus de la recherche, la collecte de ressources avancées. Des boîtes de jouets ou d’armes ne peuvent être obtenues que dans ces positions et, bien qu’elles n’utilisent pas de colons, nous devrons faire tourner les spécialistes pour éviter les effondrements. Les loisirs et le bonheur changent radicalement et les technologies empruntent désormais des voies différentes.

Tout cela, en plus de nous obliger à réapprendre à jouer, a une conséquence très claire : nous devons dire au revoir à nos colonies actuelles puisque les fichiers de sauvegarde ne fonctionneront pas. Tellement de changement est ce que vous avez. Mais, comme nous l’avons dit au début, aussi avancé soit-il, nous sommes encore devant un Accès anticipé. Et cela signifie que ces choses peuvent arriver.