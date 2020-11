Précommandez Apple Mac mini avec puce M1 d’Amazon maintenant

le iPad Air 4 (2020) combine la puissance d’un iPad Pro avec la commodité d’un iPad Air. Le dernier modèle du populaire appareil Apple est maintenant disponible. Certains détaillants comme Amazon proposent désormais l’achat de l’iPad Air 4.

En veux-tu un Mac Mini augmenter avec la puce M1, vous aurez au minimum 778,85 euros offert à la caisse. Pour un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, 16 Go de RAM et un stockage SSD de 2 To, vous devez 1 899,85 euros production.

Nouvel Apple Mac mini avec puce Apple M1 (8 Go de RAM, 512 Go de SSD)

Puce M1 conçue par Apple pour un bond gigantesque dans les performances en CPU et GPU et en apprentissage automatique

Le processeur à 8 cœurs offre des performances jusqu’à 3 fois plus rapides, rendant les flux de travail plus rapides que jamais

GPU 8 cœurs avec des graphiques jusqu’à 6 fois plus rapides pour les applications et les jeux gourmands en graphiques

Par rapport à la génération précédente, le Mac mini peut avec la puissance du M1:

Compilez le code dans Xcode jusqu’à 3 fois plus rapidement.

Jouez à des jeux gourmands en graphismes comme «Shadow of the Tomb Raider» avec des fréquences d’images jusqu’à quatre fois plus élevées.

Rendez une chronologie complexe jusqu’à 6 fois plus rapide dans Final Cut Pro.

Amenez la production musicale à un tout autre niveau dans Logic Pro avec jusqu’à 3 fois plus de plug-ins en temps réel.

Augmentez la résolution d’une photo dans Pixelmator Pro jusqu’à 15 fois plus rapidement.

Utilisez des frameworks ML tels que TensorFlow ou Create ML, qui sont désormais accélérés par la puce M1.

