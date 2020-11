Nos aînés ont aussi le droit: adieu à la fracture numérique

Il existe clairement une fracture numérique. Les personnes de plus de 50 ans qui, devant un ordinateur ou un téléphone intelligent la dernière génération, se sentir incapable d’effectuer une tâche. Et la société s’oriente vers une digitalisation complète en matière de communication.

Et, sans communication, les gens nous ne sommes rien.

Seniors et mobiles, une barrière à détruire

Prenons WhatsApp comme exemple. En février 2020, le rapport annuel officiel de l’application appartenant au tout-puissant Facebook sortait sa poitrine: il avait déjà plus de 2 milliards d’utilisateurs Dans le monde entier.

Les groupes familiaux sur WhatsApp sont aujourd’hui l’un des outils favoris de la communication domestique. Et à moins que vous ne sachiez utiliser un téléphone intelligent et, plus précisément, cet outil de messagerie instantanée, les personnes âgées resteront séparées. Les appareils d’aujourd’hui offrent une telle multitude d’options, de fonctionnalités et de possibilités diverses qu’ils peuvent submerger même les plus férus de technologie. Imaginons maintenant à un grand-père qui a à peine décroché un téléphone portable dans leur quotidien.

C’est pourquoi il est révélé comme essentiel le adapter les terminaux intelligents pour une utilisation par des personnes inconnues avec eux et avec ceux qui, au fil des années, ont besoin d’un appareil spécialement adapté à leurs besoins. Cela coïncide généralement avec le troisième âge. Il appartient aux marques de disposer d’une technologie suffisamment adaptée pour éviter que la fracture numérique ne continue de les submerger.

SPC, marque espagnole spécialisée dans les produits technologiques, va ajouter à son catalogue un téléphone mobile spécialement conçu pour faciliter la vie de nos aînés, SPC Apollo. Et attention, ce n’est pas seulement un téléphone portable. C’est tout un téléphone intelligent Android avec des fonctionnalités typiques d’autres téléphones plus complexes mais avec tout le nécessaire pour qu’une personne âgée puisse fonctionner facilement.

Que pouvons-nous trouver dans SPC APOLO?

Deux mots viennent à l’esprit quand on voit le nouveau téléphone intelligent pour les anciens SPC Apollo: simple et intuitif. Et c’est pour deux raisons principales: son design allie modernité et tradition, intégrant des détails de terminaux passés à l’extérieur et d’autres plus typiques du présent à l’intérieur.

Tout d’abord, nous nous penchons sur sa partie externe.

Un design extérieur qui allie tradition et modernité

SPC Apollo est de taille raisonnable, surtout compte tenu du segment de la population qu’il cible. Plus précisément, ce téléphone intelligent mesure longtemps environ 15 centimètres, contrairement à d’autres qui atteignent près de 17 centimètres.

Et on ne peut pas oublier son poids qui, cette fois, est fixé à 152 grammes. Une gamme moyenne peut dépasser 190 grammes, cela suppose un moins d’efforts au quotidien pour manipuler le mobile. Et quand on a un âge, c’est apprécié.

De plus, sa conception robuste de Des bords arrondis Il l’empêche d’avoir une apparence commune aux autres terminaux destinés à la population âgée, lui donnant un look moderne avec une sécurité accrue. Parce qu’être plus âgé ne veut pas dire refuser d’être à la mode.

L’écran mesure cinq pouces et a une résolution plus qu’acceptable pour la messagerie et le contenu des médias sociaux. Ce qui est le plus frappant à l’avant, cependant, et sans nuire au panneau, est l’inclusion de trois boutons physiques qui couvrent tout le fond.

Cela a été fait pour donner la priorité à l’utilisation du téléphone intelligent comme un téléphone à l’ancienne: décrochez et raccrochez, appels et appels vidéo. Si l’utilisateur ne souhaite pas faire attention à d’autres fonctionnalités à un moment donné, vous n’avez qu’à vous occuper du clavier physique. De plus, le téléphone vous permet de configurer jusqu’à cinq numéros de téléphone d’urgence. Si le bouton SOS est enfoncé, il appellera et enverra un SMS à tous les contacts configurés à cet effet. Il inclut, pour plus de sécurité, l’envoi automatique de la géolocalisation de l’appareil. De cette façon, avec le SPC Apolo, ils peuvent se sentir en sécurité à tout moment.

Une batterie pour durer toute la journée

Nous allons détailler un peu quelles sont les caractéristiques techniques que l’on peut retrouver dans le nouveau SPC Apolo. Quelque chose d’important dans un mobile de ce type, destiné aux personnes âgées, le autonomie il est révélé comme quelque chose d’important.

S’il y a quelque chose qui consomme une grande partie de la batterie d’un téléphone intelligent, c’est la résolution de l’écran. Dans ce cas, une résolution inférieure aux normes actuelles de la gamme moyenne et haute, affecte une plus grande autonomie. Et nous parlons d’un terminal de base qui ne nécessite pas de processeurs de pointe capables de déplacer le dernier grand lancement en termes de jeux vidéo mobiles. La batterie SPC Apollo a une capacité de 2 200 mAh ce qui donnera à l’utilisateur une autonomie d’une journée complète avec une utilisation normale. Il comprend également un base de chargement similaire aux téléphones sans fil traditionnels, pour plus de commodité.

Nous n’oublions pas les caméras, bien sûr. Le SPC Apolo dispose d’un appareil photo de 5 mégapixels avec flash (qui peut être utilisé comme lampe de poche pour éclairer dans l’obscurité) et enregistre des vidéos en résolution HD. On trouve, bien sûr, un caméra frontale pour que vous puissiez passer des appels vidéo et soyez ainsi plus proche de votre famille et de vos amis: dans ce cas, il dispose d’un objectif deux mégapixels et enregistre la vidéo à une résolution de 480p.

Et si on parle de photos, on ne peut pas laisser de côté la section stockage. Parce que nous n’allons pas donner le vertige à nos aînés avec des concepts comme le cloud ou les sauvegardes. Dans ce SPC Apolo, ils auront de l’espace pour environ 3000 photos avec ses 12 Go de stockage disponible. Un chiffre qui peut être augmenté jusqu’à 64 Go supplémentaires grâce à l’insertion d’une carte microSD (plus de 14000 photos).

Android G pré-installé

Le SPC Apolo est livré avec le système d’exploitation Android 10 Go, une version remaniée adaptée aux terminaux avec des fonctionnalités plus modestes afin qu’il fonctionne aussi bien que d’autres plus puissants, avec des mises à jour de sécurité garanties et un accès à des applications telles que Maps.

Un design adapté

Il est intéressant de noter le mode d’affichage disponible pour ce téléphone intelligent, appelé ‘Mode senior‘qui permet un affichage personnalisé avec de grandes icônes et polices et un menu simplifié et visuel. De cette manière, le téléphone peut encore plus aider les personnes âgées et malvoyantes.

GPS pour la sécurité et radio FM… Un pur divertissement!

Et, enfin, la section connectivité. Il dispose d’appels sans fil 3G, WiFi 4, Bluetooth 4.0 et GPS. Cette dernière est vitale pour un téléphone qu’une personne âgée compte utiliser puisque, grâce à elle, les familles sauront où vous êtes à chaque instant.

Cerise sur le gâteau: nous avons déjà commenté qu’ils pourront utiliser WhatsApp, prendre des photos, parler avec leurs proches et rester en sécurité grâce au bouton SOS et au GPS … mais ils pourront également écouter leurs programmes radio préférés, depuis le SPC Apolo comprend la radio FM. Et nous savons déjà comment nos aînés aiment l’entendre.

Dans la boîte de SPC Apolo, il y a du contenu tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir l’utiliser de manière efficace dès le premier instant. Il contient, bien sûr, le téléphone intelligent, une base de chargement pour la placer et la recharger sur une table, le câble USB correspondant, des écouteurs pour écouter la radio et un guide rapide pour la consulter en cas de doute.

SPC Apollo est la preuve que pouvez-vous obtenir un téléphone intelligent qui s’adapte vraiment à l’époque, avec l’inclusion de WhatsApp, un design moderne et actuel et destiné à nos aînés. Parce qu’ils doivent aussi être connectés.