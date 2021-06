La bande-annonce de Monsters at Work remet Mike et Sully à l’horloge en juillet

Il est presque temps de rattraper Sully et Mike, les monstres pas si effrayants que nous avons rencontrés pour la première fois dans les années 2001 Monsters Inc, en tant que nouvelle série de suites Disney + Monstres au travail arrive sur la plateforme de streaming le 2 juillet. Aujourd’hui, nous avons eu droit à la bande-annonce complète de l’émission, qui fait suite aux événements du film Pixar original, lorsque nous avons vu les meilleurs bourgeons faire en sorte que leur entreprise abandonne les cris pour l’énergie du rire.

La prémisse de la série voit le nouveau personnage Tylor Tuskmon arriver à Monsters Inc. sous prétexte qu’il est employé comme « effrayant », seulement pour découvrir que l’entreprise a pris une direction différente. Bien que cela enlève l’accent sur les personnages originaux Mike et Sully, les fans du duo ne devraient pas trop s’inquiéter car Billy Crystal et John Goodman La paire de voix fait toujours partie intégrante de la procédure et sera entrelacée autour des histoires de tout un ensemble de nouveaux monstres pour les fans de la franchise.

Billy Cristal et John Goodman sont rejoints par le nouveau venu de Monsters Ben Feldman, avec le reste de la distribution comprenant des tours par Henry Winkler, Lucas Neff, Mindy Kaling, Stephen Stanton, John Ratzenberger, Jennifer Tilly et Bob Peterson. La série a été initialement annoncée par Disney en 2019, avant le lancement de la plate-forme Disney + et après une longue attente de deux ans, nous pouvons enfin la voir. Monstres au travail est la dernière série issue de l’une des nombreuses franchises cinématographiques de Disney et est loin d’être la dernière.

Bien qu’il soit difficile à croire, Monstres au travail n’est que la deuxième incursion dans la télévision longue durée pour la division Pixar de Disney, la sortie précédente étant la Histoire de jouet retombées Buzz l’Éclair de Star Command. Avec Disney soucieux d’utiliser autant que possible la plate-forme de streaming et tant d’options parmi lesquelles choisir, il ne fait aucun doute que nous en verrons beaucoup plus dans les années à venir.

Remise des suites, Monsters Inc était le troisième film original à sortir par Pixar. Fort du succès des deux premiers Histoire de jouet films et La vie d’un insecte, le film est devenu un succès instantané et a rapporté 577 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait leur plus gros film à l’époque. L’équipe des géants de la comédie Crystal et Goodman, ainsi que des talents comme Steve Buscemi et James Coburn, a touché une corde sensible auprès du public et a conduit à un film prequel, Université de monstres en 2013. La préquelle, qui racontait l’histoire du temps passé par Mick et Sully à l’université avant qu’ils ne deviennent les meilleurs amis, a dépassé le film original, rapportant plus de 743 millions de dollars.

Monstres au travail va maintenant chercher à étendre le monde de Mike et Sully au-delà des films, en apportant quelque chose de nouveau et d’excitant à la franchise pour les fans et en gagnant un tout nouveau public dans le processus. La série commence en streaming le 2 juillet pour les abonnés Disney + et si la bande-annonce est quelque chose à faire, l’attente en aura certainement valu la peine.

Sujets : Monstres Inc. 3