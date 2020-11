Mark Strong espère revenir pour Shazam 2, mais ne sait encore rien

On ne sait pas encore grand-chose sur la prochaine suite de DC Shazam 2! Fury of the Gods, à part le fait que nous allons devoir attendre longtemps pour le voir, mais star du premier Shazam! film, Mark Strong, espère qu’il sera invité à revenir. Bien qu’il admette qu’il n’en sait pas beaucoup plus que quiconque sur le suivi, il a hâte de recevoir l’appel et de s’habiller à nouveau en tant que méchant Dr Thaddeus Sivana.

« J’ai passé un très bon moment sur le premier et cela s’est avéré être un tel succès. J’attends juste d’entendre. Je pense que le script est en développement et ils essaient de se préparer à le faire. De toute évidence, ça a été interrompu par ça [situation], donc les choses sont en attente jusqu’à ce qu’il puisse être filmé en toute sécurité. Pour le moment, tout est secret. Honnêtement, j’en sais très peu. Ce n’est pas que je ne veuille rien vous dire à ce sujet. C’est juste que je ne sais pas grand-chose à ce sujet. «

Ce que nous savons, c’est que Shazam! La fureur des dieux réunira la star Zachary Levi avec le réalisateur David F. Sandberg et le scénariste Henry Gayden. Asher Angel, qui a joué Billy Batson et Jack Dylan Grazer, qui a joué le meilleur ami Freddy Freeman reviendront, ainsi que le reste de la famille Shazam.

La suite a été récemment retardée et ne sortira plus sur les écrans que le 2 juin 2023. Malgré le changement, Zachary Levi, qui reviendra dans le rôle-titre, a révélé que le plan est de tourner la suite de la bande dessinée dans la première moitié de l’année prochaine.

Un film qui Mark Strong a pu fournir quelques détails supplémentaires sur la prochaine préquelle de Disney Cruella. Malgré la fin du tournage à la fin de l’année dernière, peu de choses ont vraiment été révélées sur l’histoire d’origine de l’action en direct de 101 Dalmatiens méchant Cruella de Vil. Titré Cruella, le film tracera le début du célèbre méchant de Disney, Strong donnant un aperçu de ce qui l’a accroché au projet. « Ce que fait le film, ce qui est génial, c’est essayer de mettre en lumière d’où vient la Cruella que nous pensons connaître », a-t-il déclaré. « C’est une histoire de développement, comme vous voyez Cruella devenir la Cruella de Vil que nous connaissons et aimons détester. »

Cruella se déroule dans la scène punk rock des années 1970 à Londres et suit la jeune créatrice de mode Cruella de Vil qui devient obsédée par les peaux de chiens, en particulier les dalmatiens, jusqu’à ce qu’elle devienne finalement la légende impitoyable et terrifiante que nous aimons tous détester. Cruella est dirigé par Moi, Tonya Craig Gillespie d’après un scénario écrit par Aline Brosh McKenna (Ex petite amie folle), Jez Butterworth (Ford contre Ferrari), Kelly Marcel (Venin) et Tony McNamara (Le favori), ainsi que Dana Fox et Steve Zissis.

Strong joue un personnage nommé Boris dans Cruella avec Emma Stone assumant le rôle principal de la célèbre criminelle Cruella de Vil. Le film présente également Emma Thompson comme baronne, Paul Walter Hauser comme Horace, Joel Fry comme Jasper, Emily Beecham comme Anita, Kirby Howell-Baptiste comme Tabitha et Jamie Demetriou comme Gerald. Cruella est actuellement prévu pour être publié le 28 mai 2021. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Shazam 2, Shazam