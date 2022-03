Nicolas Cage jouera dans Le poids insupportable des talents massifs

Porte des Lions a publié la bande-annonce officielle du nouveau film d’action-comédie de Nicolas Cage »The Unbearable Weight of Massive Talent », où nous le verrons incarner Nick Cage, une version fictive créativement insatisfaite de lui-même qui accepte une offre d’assister à la fête d’anniversaire d’un riche superfan nommé Javi, joué par Pierre Pascal.

La bande-annonce nous montre l’amitié de Cage avec Javi, même si cela prend une tournure folle lorsque deux agents de la CIA, interprétés par Tiffany Haddish et Ike Barinholtz, recrutez Nick pour infiltrer le cercle intime de Javi, qui semble cacher quelque chose. Le film présentera également la performance de Neil Patrick Harris en tant qu’agent de Cage, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipion et Lily Shine.

»Le poids insoutenable du talent massif » est réalisé par Tom Gormican et co-écrit par Gormican et Kévin Etten, le film sera plein de poursuites en voiture, de fusillades intenses et de combats absurdes entre Cage et Javi. Une première bande-annonce du film a été dévoilée en décembre 2021.

Acteur oscarisé, Cage a eu une longue carrière dans l’industrie du divertissement, jouant dans trois films rien qu’en 2021, dont »Prisoners of Ghostland », »Willy’s Wonderland » et le »Pig » acclamé par la critique , et qui lui a valu une nomination aux prix Prix ​​​​du choix de la critique.

Dans une déclaration l’année dernière, il a expliqué que même s’il prévoyait de prendre sa retraite pendant un certain temps pour se ressourcer, il ne se retirerait jamais du métier d’acteur.

« A mon âge, le travail que j’ai est de rester intéressé, car si je ne suis pas intéressé, personne ne sera intéressé », a déclaré Cage. « Faire ce que je fais au cinéma a été comme un ange gardien pour moi, et j’en ai besoin. Je suis en meilleure santé quand je travaille, j’ai besoin d’un endroit positif pour exprimer mon expérience de vie, et le cinéma m’a donné ça. Donc je ne prendrai jamais ma retraite. Combien en avons-nous eu jusqu’à présent, 117 films ? » a-t-il déclaré.

Nicolas Cage jouera également dans le prochain film d’horreur comique Renfield. Images universellesapparaissant comme le comte Dracula dans le film dont la sortie est prévue en 2023.