Précommandez le Apple MacBook Air avec la puce M1 d’Amazon maintenant

En plus du MacBook Pro et du Mac mini, Apple a également installé la nouvelle puce M1 dans le MacBook Air, qui vous donne plus de puissance tandis que la batterie dure deux fois plus longtemps. Vous pouvez déjà pré-commander le notebook dans la boutique en ligne Amazon.

Le prix pour ça Apple MacBook Air avec puce M1, CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage inclus 1 100,50 euros. Avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, un espace de stockage de 512 Go et une RAM de 8 Go, vous payez pour cela 1 363,70 euros. Pour la configuration maximale de l’Apple Mac Book Air (16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD), Apple a besoin d’un total de 2 260,50 euros.

Par rapport à la génération précédente, le MacBook Air peut avec la puissance du M1:

Exportez un projet pour le Web jusqu’à 3 fois plus rapidement avec iMovie.

Ajoutez des effets 3D aux vidéos dans Final Cut Pro jusqu’à 5 fois plus rapidement.

Pour la toute première fois, coupez et lisez plusieurs flux de vidéo 4K ProRes en pleine qualité dans Final Cut Pro sans sauter d’images individuelles.

Exportez des photos depuis Lightroom jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Utilisez des fonctionnalités basées sur le ML comme Smart Conform dans Final Cut Pro pour restructurer intelligemment un clip jusqu’à 4,3 fois plus rapidement.

Regardez plus de films et d’émissions de télévision avec jusqu’à 18 heures d’autonomie de batterie – le plus long MacBook Air jamais vu.

Activez FaceTime et d’autres appels vidéo jusqu’à deux fois plus longtemps sur une seule charge.

