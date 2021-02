Nike crée un système incroyable pour que vous puissiez enfiler leurs nouvelles chaussures sans les toucher avec vos mains

Ce ne sont peut-être pas les baskets à lacets à lacets comme celles de Marty McFly, mais les nouveau Nike GO FlyEase ils constituent une bonne étape intermédiaire. C’est un modèle qui évite d’avoir à utiliser vos mains pour les enfiler, ce qui est particulièrement frappant au milieu de la pandémie.

Il est vrai qu’ils ne sont pas strictement les premiers à y parvenir, mais le mécanisme mis au point par les ingénieurs de Nike pour résoudre ce problème c’est vraiment frappant.

Regarde maman, maintenant pas de mains

Certaines personnes parviennent déjà à mettre leurs chaussures sans utiliser leurs mains lorsqu’elles ont les lacets attachés, mais la chose normale dans ces cas est que la chaussure ajustement un peu lâche.

Les Nike GO FlyEase utilisent un élastique qui entoure la partie inférieure de la chaussure. Chez Nike, ils l’appellent « tendeur » parce que maintient cette tension dans toute la chaussure à la fois en position ouverte et fermée, et il le fait également sans lacets.

Le plus grand défi auquel ces designers ont été confrontés était de créer cette charnière particulière Ils voulaient que cela fonctionne sans donner l’impression que la chaussure était cassée et pouvoir s’adapter à différentes pointures.

Cette charnière permet la semelle se sépare juste avant la partie talon, créant ainsi une plus grande ouverture pour mettre et sortir le pied. Un autre élément clé du design est le talon, où un élément en saillie vous permet de marcher facilement pour activer cette charnière afin qu’elle s’ouvre et que nous retirions le pied.

Bien qu’ils aient initialement conçu la conception pour les athlètes, ils se sont vite rendu compte que pourrait s’appliquer à n’importe qui d’autre et aussi aux enfants, quelque chose qui, comme indiqué dans la vidéo, serait particulièrement utile pour les parents qui pourraient gagner du temps en les préparant à aller à l’école ou à une sortie scolaire.

La proposition de Nike est vraiment frappante et il semble certainement bonne idée en période de pandémie dans lequel il est important de réduire le contact avec des sources potentielles de contagion.

Nike devrait commencer à les distribuer à certains clients à partir du 15 février, et leur disponibilité mondiale arrivera tout au long de 2021. Leur prix, ils disent, sera d’environ 120 dollars.

