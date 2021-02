L’agriculture et l’élevage de monstres Sim Ova Magica sont désormais disponibles pour un financement via Kickstarter

Le développeur ClaudiaTheDev a lancé la campagne Kickstarter pour Ova Magica. Le titre sera lancé sur Steam l’année prochaine et est actuellement en développement. Top Hat Studios avait précédemment annoncé la publication du jeu.

Depuis son lancement, le jeu a rapidement dépassé son objectif initial de 24 255 €. Le financement actuel a maintenant atteint plus de 132 000 € avec 24 jours à venir.

Ova Magica est un jeu d’agriculture coloré avec des éléments d’élevage de monstres. Les joueurs formeront de jolies créatures ressemblant à des blob, entretiendront une ferme et se lieront d’amitié avec les habitants de Clover Town, à proximité.

La ferme contient une variété de cultures et d’arbres fruitiers à entretenir. Bien que l’agriculture puisse être facile à démarrer, pour faire pousser de bonnes récoltes, les joueurs devront produire des aliments de qualité pour leurs blobs.

Les gouttes éclosent des œufs et doivent être entraînées. Il existe une grande variété de blobs dans le jeu. Certains peuvent ressembler à des animaux de la ferme, mais il y a aussi des créatures fantastiques à découvrir.

Les blobs sont utilisés au combat mais ne reçoivent pas d’expérience après avoir gagné. Les blobs ne deviendront plus forts qu’en étant bien nourris, aimés et en utilisant des compétences spécifiques au combat. Les blobs peuvent également être formés pour aider à prendre soin des cultures à la ferme.

Les batailles se déroulent dans la nature ou avec d’autres entraîneurs. Le jeu contient un système stratégique Active Time Battle. Les attaques renvoient les joueurs à la barre ATB et les actions en cours deviennent annulables. Parfois, il vaut mieux défendre au lieu de rester sur la défensive. Les environnements ont également un impact sur la puissance d’une compétence.

Partir à l’aventure dans le monde sera important. Les joueurs peuvent explorer des labyrinthes dangereux pour trouver des œufs rares et d’autres trésors. Les donjons changent à chaque fois que les joueurs entrent avec une grosse goutte de boss qui attend à la fin.

Dans Ova Magica, il est important de connaître les habitants de Clover Town. En établissant des relations et en se faisant des amis, les joueurs peuvent être des compagnons à vie. Les joueurs peuvent améliorer leurs relations en parlant, en se battant et en leur offrant des cadeaux. Cela vous aidera à débloquer de nouveaux événements, lieux et plus encore pour découvrir le jeu complet.

Le développeur annonce lentement plus de personnages romantiques. Les deux premiers à être annoncés sont les jumeaux Jade et Ruby. Jade est une agricultrice joyeuse et travailleuse. Pendant ce temps, Ruby est un entraîneur de blob énergique qui est déterminé à devenir le meilleur. Elle considère même le joueur comme son «rival».

La page Steam pour Ova Magica est disponible pour voir maintenant. La date de sortie prévue est actuellement prévue pour début 2022. En suivant la page, les joueurs recevront des mises à jour et des nouvelles sur le jeu dès qu’elles seront disponibles. Les plates-formes supplémentaires incluent Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.

Ova Magica est maintenant disponible pour financer via Kickstarter. La campagne se termine le 26 février.