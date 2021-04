Préparez la célèbre salade de chou de KFC à la maison avec cette recette «  top secret  »

Nous avons une nouvelle recette de salade de chou chez nous, et il y a de fortes chances que vous l’ayez déjà goûtée.

Après avoir découvert un article dans le sous-répertoire TopSecretRecipes où un utilisateur a demandé laquelle des recettes de copieur du sous-répertoire était la plus authentique, il y avait une recette simple qui a attiré mon attention: la salade de chou du Kentucky Fried Chicken.

La recette populaire vient de Todd Wilbur, un chef et auteur de livres de cuisine qui a créé une version copiée de classiques grand public comme un McDonald’s Big Mac et des biscuits aux pépites de chocolat de Mme Fields en plus de la célèbre recette de salade de chou de Reddit.

La recette est assez simple – des ingrédients comme la mayonnaise, le lait, le sucre, le babeurre et le vinaigre se combinent pour créer une vinaigrette de salade de chou qui transforme les légumes en un plat d’accompagnement paradisiaque parfait pour les pique-niques et les barbecues.

Le secret? Chou et carottes finement hachés.

En fait, dans la recette du plat d’accompagnement, Wilbur suggère de hacher les légumes à «environ la taille d’un riz».

Notre tentative de salade de chou KFC était une sonnerie morte pour l’original… et simple à faire! Terri Peters

J’ai essayé de faire la recette, que Redditor a décrite comme « incroyable » et « exactement comme l’original, « et je devrais être d’accord. C’était sacrément une bonne salade de chou. Et oui, elle avait le goût de la version de KFC, dont j’ai appris que les gens se tournent vers leur KFC au volant, pour ramener une pinte ou deux pour les fêtes.

Je n’ai jamais vécu très près d’un KFC, alors le colonel Sanders et son menu n’étaient pas des aliments de base chez moi. Mais mon mari, qui a grandi en mangeant du KFC lors de pique-niques en famille, a confirmé que cette salade de chou était légitime.

La suggestion de Wilbur pour hacher finement les légumes pourrait bien être la clé: mettez-les dans un robot culinaire jusqu’à ce qu’ils atteignent cette taille presque de riz.

Combiné avec du macaroni au fromage, du pain de maïs et du poulet frit à l’air, ma salade de chou KFC a fait le dîner parfait. Terri Peters

Mais que faut-il faire pour craquer la recette très gardée d’une chaîne de restaurants?

«Chaque recette est différente, mais je me familiarise généralement avec chacun de mes sujets en en consommant des quantités massives et en interviewant des serveurs et des chefs chaque fois que possible», a expliqué Wilbur, qui a récemment publié son douzième livre, «Top Secret Recipes Unleashed».

« J’étudie généralement d’autres recettes similaires pour établir un point de départ, puis les essais et erreurs commencent », a-t-il ajouté. «À chaque tentative, j’apprends différentes choses à faire et certaines choses à ne pas faire tant que la recette n’est pas aussi bonne que possible.»

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Wilbur dit qu’il aime pirater les aliments les plus célèbres aux États-Unis, et la salade de chou de KFC était en tête de sa liste depuis le début.

«C’est, sans conteste, la salade de chou la plus populaire du pays et probablement du monde», a-t-il déclaré, «il est donc logique que cette recette soit l’une des recettes les plus partagées sur Internet.