Katie Aselton parle de la route de la soie et de la saga de Dread Pirate Roberts [Exclusive]

Katie Aselton mérite d’être dans le temple de la renommée de la sitcom pour son rôle de Jenny dans la sitcom à succès de FX La Ligue. Elle a créé un personnage pas comme les autres qui résistera à l’épreuve du temps et surpassait souvent le reste de sa distribution, qui comprenait certains des plus grands comédiens d’improvisation de tous les temps. Maintenant, elle tourne une note plus sérieuse dans le vrai conte de la vie de Dread Pirate Roberts, jouant la femme d’un agent de la DEA dans le réalisateur Tiller Russell. Route de la soie. Nous avons récemment rencontré Katie pour une plongée profonde dans la vie de Ross Ulbricht, ainsi qu’un aperçu de ce qu’elle a actuellement dans son assiette.

Cela a été une période difficile pour l’industrie du divertissement dans son ensemble, mais Katie Aselton se fraye un chemin à travers la folie. Elle apparaît non seulement dans Route de la soie, mais l’actrice acclamée apparaît également dans un certain nombre d’autres films récemment sortis, notamment Elle meurt demain et Synchronique, et se prépare à faire son troisième effort de réalisateur après avoir dirigé la comédie dramatique de 2010 The Freebie et le thriller de 2012 Roche noire. Bien qu’elle ait réuni un casting de légendes stellaires, elle n’est pas tout à fait prête à nous en dire plus sur le film.

Mais elle a beaucoup à dire sur son personnage Sandy Bowden dans Route de la soie. Katie Aselton joue l’épouse de l’agent de la DEA peu recommandable et dangereusement imprévisible de Jason Clarke, Rick Bowden, et la mère de leur fille. Leur relation est un peu difficile tout au long du récit, les deux personnages étant une combinaison de plusieurs individus réels.

Inspiré d’événements réels plus grands que nature, mais pas entièrement basés sur les faits, Route de la soie est un thriller policier captivant qui suit la montée et la chute du tristement célèbre site darknet qui a envoyé un choc sismique sur le World Wide Web. Jeune, idéaliste et déterminé à réussir, Ross Ulbricht (Nick Robinson) crée le premier marché non réglementé d’Internet. Mais quand cela devient un pipeline de plusieurs millions de dollars pour les drogues illicites, Ross est sur une trajectoire de collision avec Rick Bowden (Jason Clarke), un agent de la DEA peu recommandable et dangereusement imprévisible, qui utilisera tous les moyens nécessaires pour le faire tomber.

Ce nouveau drame passionnant est basé sur l’article Impasse sur la route de la soie: la grande chute de Ross Ulbricht par David Kushner, qui a été initialement publié dans Rolling Stone. Le réalisateur Tiller Russell a assemblé un véritable ensemble complexe et captivant, chaque membre de la distribution ayant l’occasion de briller. Avec Katie Aselton, Jason Clarke et Nick Robinson, le reste de la distribution est complété par Jimmi Simpson, Daniel David Stewart, Darrell Britt-Gibson, Lexi Rabe, Will Ropp, avec Paul Walter Hauser et Alexandra Shipp.

Paulington James Christensen III non seulement parle avec Katie Aselton de son rôle dans le film, ils discutent également d’un possible film ou d’une reprise pour La Ligue, Comme c’est génial Dîner amusant de maman en fait, et tous les trucs sympas que Katie a à l’horizon.

Route de la soie joue dans certains cinémas à partir de ce vendredi 19 février. Il sortira simultanément sur demande et numérique. Le Blu-ray et le DVD arriveront la semaine suivante, le 23 février.

